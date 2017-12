Garry Rodrigues: "Terim enerjimizi yükseltti"

Süper Lig'de 16 maçın 12'sinde ilk 11 de başlayıp 2 gol 3 asistlik bir katkı veren Rodrigues ligin ikinci yarısında daha da başarılı olacağını ve bir an önce iyileşip kaldığı yerden devam etmek istediğini söyledi.



FUTBOLCULARIN ÖZEL HOCASI 'DEVO'

Bireysel antrenör, fitness hocası ve kick boks uzmanı Devo ile özel çalışmalara başladığından bu yana performansının arttığı görülen Rodrigues, Fatih Terim'in her anlamda olumlu bir yansıma yaptığını belirten Yeşil Burunlu futbolcu, "Fatih Terim'den çok güzel elektrik aldım. Fatih Hocanın gelişi enerjimi yükseltti. Takım, kalitesinin farkına vardı yeniden, bir anda hava değişti, güven geldi" dedi. Devo ile ekstra çalışmalar yapan Rodrigues son 1 ayda kendisini daha da iyi hissettiğini ve ligin ikinci yarısında hem daha iyi futbol oynayıp, hem de skora katkısını da arttırmayı düşündüğünü de söyledi. Devo ile daha önce de Moussa Sow, Bruno Alves, Nani, Hasan Ali Kaldırım, Lens, Neustadter, Mehmet Ekici ve Dawıd Pawelka gibi isimler çalışmış ve faydasını görmüştü. Hatta Neustadter halen çalışırken Fenerbahçe'nin vazgeçilmez stoperi haline geldi. Devo, yurt dışından da bazı ünlü futbolcuların izin günlerinde ve tatillerde İstanbul'a gelerek kendisiyle özel çalışmalar yaptığını söyledi.