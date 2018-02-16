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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerFutbol HaberleriGarry Rodrigues teknik heyeti şaşkına çevirdi
Futbol Garry Rodrigues teknik heyeti şaşkına çevirdi
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Futbol
16.02.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Garry Rodrigues teknik heyeti şaşkına çevirdi

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Galatasaray’da an itibarıyla en formda isim Garry Rodrigues. Son oynanan lig maçında Bafetimbi Gomis’e muhteşem bir asist yaparak herkesi kendine hayran bırakan kanat oyuncusu, daha da iyi olmak için var gücüyle çalışıyor.

Dün gerçekleştirilen antrenmanın da yıldızı olan Rodrigues, attığı gol ve yaptığı servislerle dudak uçuklattı. Kasımpaşa maçı öncesi, teknik direktör Fatih Terim’in en güvendiği isim olan tecrübeli futbolcu, yapılan çift kale çalışmasında o kadar hırslıydı ki, ofsayt kararı verilen bir pozisyonda yardımcı antrenör Hasan Şaş’a uzunca süre itiraz etti. Bu itiraza Hasan Şaş’ın şaşkınlığı gülüşmelere yol açıp durum espriye dönüşse de Rodrigues’in böylesine hırslı ve istekli olması bütün teknik heyetin dikkatini çekti ve 27 yaşındaki futbolcu takdir edildi.

YENİDEN SAĞ KANADA

Bu sezon ligde 3 gol atıp, 6 asist yaparak 9 gole doğrudan katkı veren Garry Rodrigues de, Stoke City’ye transfer olan Ndiaye gibi İngiliz ekiplerinin radarına girdi. Birçok İngiliz scout ekibinin 27 yaşındaki kanat oyuncusunu mercek aldığı aktarılırken, sezon sonunda sarı-kırmızılıların kapısının çalınabileceği öngörülüyor. Rodrigues geçen sezonun devre arasında PAOK’tan 3,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Öte yandan Rodrigues’in bu hafta yeniden sağ kanada geçmesi bekleniyor. Belhanda’nın yokluğunda Feghouli 10 numara pozisyonunda, Yasin de sol kanatta konumlanacak.

Türkiye

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