Garry Rodrigues, takımını sırtladı!

2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri 3. etap D Grubu'nda Güney Afrika ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Güney Afrika'da, Gençlerbirliği forması giyen Tokelo Rantie mücadeleye 11'de başlarken; Galatasaray'ın kanat oyuncusu Garry Rodrigues ve Kayserisporlu Ryan Mendes, sahaya 11'de çıktı.
İlk yarısından gol sesi çıkmayan karşılaşmanın 52. dakikasında Yeşil Burun öne geçti. Garry Rodrigues, serbest vuruştan attığı harika golle skor tabelasını değiştirdi.
67. dakikada Garry Rodrigues bir kez daha sahne aldı. Yaklaşık 23 metreden güzel bir gole imza atan Galatasaraylı oyuncu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek farkı 2'ye çıkardı.
Güney Afrika, oyuna sonradan dahil olan Jali ile golü bulsa da, Yeşil Burun sahadan 2-1 galip ayrılarak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
İlk iki maçını kaybetmesine rağmen Güney Afrika'yı her iki maçta da deviren Yeşil Burun Adaları, 4 maç sonunda puanını 6'ya çıkardı. Rakibini peş peşe kaybeden Güney Afrika ise 4 puanda kaldı. (ajansspor)