Garry Rodrigues: Takım olarak kötüydük
Garry Rodrigues, Galatasaray'ın Sivasspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Garry Rodrigues, Galatasaray'ın Sivasspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Kanat oyuncusu, "Takım olarak kötüydük" yorumundan bulundu.
'Aslında söylenecek çok fazla şey yok. Ne yazık ki istediğimiz oyunumuzu oynayamadık. Son iki haftadaki oyunumuzu sergileyemedik. Takım olarak kötüydük. Çok fazla söylenecek bir şey yok, iyi oynamadık ve kaybettik'
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