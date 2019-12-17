MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGarry Rodrigues, PFDK'ya sevk edildi!
GeriFutbol Garry Rodrigues, PFDK'ya sevk edildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
17.12.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Garry Rodrigues, PFDK'ya sevk edildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Garry Rodrigues, PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...

MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, öne çıkan maçları masaya yatırdılar.
daha fazla video için

Garry Rodrigues, PFDKya sevk edildi

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle