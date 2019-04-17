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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
17.04.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Garry Rodrigues geri dönüyor

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Garry Rodrigues geri dönüyor

Suudi Arabistan’da aradığı ortamı bulamayan Garry Rodrigues, tekrar Galatasaray forması giymek istediğini belirtti. Fatih Terim, eski talebesinin dönüşüne onay verdi.

Yaz transfer döneminde kanat takviyesine öncelik verecek sarı kırmızılılarda gündeme gelen isim ise tanıdık: Garry Rodrigues.

Sarı-kırmızılılar, Badou Ndiaye'de olduğu gibi yüksek bonservis bedeliyle sattığı Rodrigues'i cüzi bir kiralama bedeli karşılığında tekrar kadrosuna katacak.

Suudi Arabistan'da aradığı ortamı bulamayan Yeşil Burun Adalı oyuncu, sezon sonunda Florya'ya dönmek istediğini sarı-kırmızılı yetkililere iletti.

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ÜCRETİNDEN FEDAKÂRLIK YAPMAYA HAZIR

Geçen sezon Gomis'in gol krallığında en büyük pay sahibi olarak Rodrigues'i gören Fatih Terim, eski talebesinin dönüşüne sıcak bakıyor ve şu an beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne'yi hücum hattında Rodrigues'in tamamlayacağını düşünüyor.

Al-İttihad'da sadece 6 maça çıkan ve 1 gol atabilen Garry Rodrigues, Suudi kulübünde 3.8 milyon Euro kazanıyor.

Rodrigues'in sarı-kırmızılı takıma dönmek adına ücretinde fedakârlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.

78 MAÇTA 16'ŞAR GOL VE ASİSTLE OYNADI

Garry Rodrigues, Ocak 2017'de başlayıp, Ocak 2019'da sona eren G.Saray kariyerinde 78 resmi maça çıktı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, 16 gol ve 16 asistle skora 32 kez katkı sağladı.

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Muhabirlerimizden derbi yorumuSüper Lig'de 28. haftanın kritik derbi maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Fatih Saboviç ve Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, zorlu maçı #muhabirinden programında yorumladı.
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