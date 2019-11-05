Gareth Bale'e Galatasaray tepkisi!
Real Madrid forması giyen Gareth Bale'in sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçında forma giymeyeceğini yazan Marca gazetesi, Galli futbolcunun buna rağmen milli takıma çağrılmasına tepki gösterdi.
Spor Arena Dış Haberler | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de gündem Gareth Bale.
Galli yıldız, sarı kırmızılı ekip ile oynayacakları maçın hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son idmana sakatlığı sebebiyle katılmadı.
Sakatlığı bulunan bir başka isim olan James Rodriguez ile birlikte takımdan ayrı çalışan yetenekli oyuncu, Çarşamba akşamı Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
İstanbul'da oynanan ilk maçta da oynamayan Gareth Bale, İspanyol basınının hedefi oldu.
Galli oyuncunun Real Madrid ile maça çıkmamasına rağmen milli takıma çağrılmasına göndermede bulunan Marca, Bale'i ciddi şekilde eleştirildi.
Gareth Bale bu sezon forma giydiği 7 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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