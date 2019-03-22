Gareth Bale'den Karius'a: "İlk golü zaten kurtaramazdı"
İspanya La Liga devi Real Madrid'de futbol yaşamına devam eden Gareth Bale, Şampiyonlar Ligi finalinde Loris Karius'a attığı golleri yorumladı.
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Gareth Bale, golleriyle kariyerini etkilediği Beşiktaş'ta kiralık oynayan Loris Karius hakkında konuştu.
BT Sport'a açıklamalarda bulunan Gallerli oyuncu, 2 sene önceki Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool file bekçisi Loris Karius'a attığı goller hakkında konuştu.
Alman file bekçisinin yediği talihsiz goller hatırlatılan Bale, "Onun yerinde ben olsaydım üzüntü duymazdı" diye konuştu.
Karius'un şanssız olduğunu da dile getiren Bale, "Talihsizlikti. Karius iyi bir gece yaşamadı ama ilk golümü kurtarabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Karius Liverpool'da iken , Devler Ligi finalinde yediği hatalı goller sonrasında epey eleştirilmişti.
RONALDO İLE ARAM İYİ
Ronaldo ile arasındaki rekabetin abartıldığını söyleyen Real Madridli süperstar, "O inanılmaz bir oyuncu, onunla oynamak bir zevkti. Basın olmayan şeyleri varmış gibi lanse etti. Onunla çok iyi anlaşıyoruz ve kulüp için yaptıkları inanılmaz " dedi.
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