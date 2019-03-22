Gareth Bale'den Karius'a: "İlk golü zaten kurtaramazdı"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGareth Bale'den Karius'a: "İlk golü zaten kurtaramazdı"
GeriFutbol Gareth Bale'den Karius'a: "İlk golü zaten kurtaramazdı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: AP
22.03.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Gareth Bale'den Karius'a: "İlk golü zaten kurtaramazdı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gareth Bale'den Karius'a: "İlk golü zaten kurtaramazdı"

İspanya La Liga devi Real Madrid'de futbol yaşamına devam eden Gareth Bale, Şampiyonlar Ligi finalinde Loris Karius'a attığı golleri yorumladı.

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Gareth Bale, golleriyle kariyerini etkilediği Beşiktaş'ta kiralık oynayan Loris Karius hakkında konuştu.

BT Sport'a açıklamalarda bulunan Gallerli oyuncu, 2 sene önceki Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool file bekçisi Loris Karius'a attığı goller hakkında konuştu.

Alman file bekçisinin yediği talihsiz goller hatırlatılan Bale, "Onun yerinde ben olsaydım üzüntü duymazdı" diye konuştu.

Karius'un şanssız olduğunu da dile getiren Bale, "Talihsizlikti. Karius iyi bir gece yaşamadı ama ilk golümü kurtarabileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Karius Liverpool'da iken , Devler Ligi finalinde yediği hatalı goller sonrasında epey eleştirilmişti.

RONALDO İLE ARAM İYİ

Ronaldo ile arasındaki rekabetin abartıldığını söyleyen Real Madridli süperstar, "O inanılmaz bir oyuncu, onunla oynamak bir zevkti. Basın olmayan şeyleri varmış gibi lanse etti. Onunla çok iyi anlaşıyoruz ve kulüp için yaptıkları inanılmaz " dedi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Gareth Baleden Kariusa: İlk golü zaten kurtaramazdı

Wanda Nara masaya oturdu Real Madrid...
Wanda Nara masaya oturdu! Real Madrid...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kevin Durat'in en zor maçı

Resmen açıklandı! 3 Nisan'da açılıyor...

Gareth Bale'den Karius'a: "İlk golü zaten kurtaramazdı"

Arnavutluk Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020'de ilk maç!