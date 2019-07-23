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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.07.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Gareth Bale krizi tavan yaptı!

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Gareth Bale krizi tavan yaptı!

Dünya devi Real Madrid'de Gareth Bale krizi yaşanıyor. Bayern Münih'e karşı kaybedilen hazırlık maçının ardından Gallerli yıldızı takımda görmek istemediğini açıkça beyan eden Zidane'a, Bale cephesinden resmen savaş açıldı.

Sky Sports'a konuşan Gareth Bale'in Menajeri Jonathan Barnett, oyuncunun haklarını sonuna kadar koruyacaklarını belirtti. Barnett şu açıklamayı yaptı:

Onu kulüpten göndermek için üstünkörü bir anlaşmaya razı olmayacağız.

Gareht gezegendeki en iyi oyunculardan biri. Sizi temin ederim ki kiralık olarak hiçbir kulübe gitmeyecek.

Gareth şu anda Real Madrid oyuncusu ve şuan da Real Madrid'in bir parçası olarak burada kalıyor.

Bizi cezbeden bir teklif gelirse her şey 1 günde ya da bir haftada değişebilir. Olmazsa Gareth Real Madrid ile olan 3 yıllık sözleşmesini tamamlar.

Zidane'ın bu açıklaması Gareth Bale cephesinde hoş karşılanmadı. AFP Ajansı'na konuşan Gallerli oyuncunun temsilcisi Jonathan Barnett, "Zidane'ın yaptığı ayıp. Real Madrid'için bu kadar emek veren bir oyuncuya hiç saygı göstermiyor. Transfer görüşmeleri sürüyor" açıklamasını yaptı.

Oyuncu ile Tottenham, Manchester United ve PSG ilgileniyor. Gallerli yıldız senelik 14 milyon Euro kazanıyor. 

POGBA İDDİASI

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın bir numaralı hedefi ise Paul Pogba. Old Trafford'dan ayrılmak istediği bilinen Fransız futbolcu için Real Madrid'in 150 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı ifade ediliyor.

 

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