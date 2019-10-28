Gareth Bale: "Başbakanın ismini bilmiyorum, golfle ilgileniyorum"
Real Madrid'in Gallerli yıldız oyuncusu Gareth Bale, ilginç açıklamalarda bulundu. İngiliz gazetesi Telegraph, sorularıyla Bale'in siyaset konusundaki bilgisizliğini ortaya çıkardı.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - İngiltere'nin şu andaki en büyük politik meselesi olan, Avrupa Birliği'nden çıkma projesi Brexit ile ilgili düşüncelerini dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, politika hakkında pek bir şey bilmediğini dile getirdi.
İngiliz Gazetesi Daily Telegraph'a röportaj veren Gareth Bale, "Brexit meselesinin yüzde 99'u hakkında bir fikrim yok. Olaya finansal açıdan bakıyorum. Brexit yatırımlarımı etkileyecekse, gerisi benim için önemli değil" diye konuştu.
İngiltere'nin yeni başbakanının Boris Johnson olduğunu bilmediğini dile getiren Gallerli futbolcu, bu ismi duyunca, "Alın işte. Bunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.
Sadece golf ile ilgilendiğini söyleyen Bale, "O belediye başkanı sanıyordum. Siyaset ile ilgilenmiyorum. Golfü takip ediyorum" dedi.
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