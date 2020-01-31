Gaming İstanbul’a ziyaretçi akını

Oyun, espor ve dijital eğlence meraklılarının bütün bir sene dört gözle beklediği Gaming İstanbul açılışı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. 2 Şubat’a kadar devam edecek fuarın ilk gününde oyun severler upuzun kuyruklar oluşturdu.

Toplam 18 bin 470 metrekare alanda düzenlenen Gaming İstanbul’da ziyaretçiler dünya devi oyun ve donanım firmalarının en yeni ürünleriyle tanışmaya başladı. Fuar alanı içindeki alışveriş alanı, cosplay alanı, çocuk parkı ve serbest geliştirici alanlarında da daha ilk günden eğlenceli görüntüler kaydedildi.

Bu yılın yeniliklerinden ‘Mobil Oyun Alanı’ ve Mart ayında piyasaya çıkmadan önce ilk kez Gaming İstanbul’da tanıtılan Mount & Blade II Bannerlord, Mart ayında Türkçe olarak piyasayı çıkması planlanan Conan Exiles gibi oyunlar büyük beğeni topladı. Gaming İstanbul çocuklara hem yurt içinden ve yurt dışından gelen oyun profesyonelleriyle tanıştıran fuar ailelere özel olarak hazırlanan ‘çocuk oyun alanı’ da renkli anlara ev sahipliği yaptı.

Markalar ve firmalara 100 bin ziyaretçiye, 4.6 milyon takipçiye ve 23.9 milyon oyun severe erişme imkanı sunan bu dünyaca ünlü fuarda ödüllü yarışmalar ve etkinlikler yoğun talep görüyor.

Maximum Gaming Epic sponsorluğunun yanında Redbull, Monster Energy, Aral Game, Omen by HP, Overgame, Zocco’s, Bahçeşehir Üniversitesi, Turkish Airlines, Kuasar Bilişim Teknolojileri, Küçük Pixel Dükkanı, Migros, Tosla, Aerosoft, Terra Pizza, YeniTelco, Nimo TV, Indomie, TaleWorlds, Funcom ASUS, RoG, MSI, gibi firmaların bulunduğu, yeni oyunların tanıtıldığı, birbirinden eğlenceli cihazların oyun severlerin beğenisine sunulduğu ve aynı zamanda ödüllü turnuvaların yapıldığı Gaming İstanbul ile ilgili tüm bilgilere ve fuarın biletlerine www.gamingistanbul.com adresinden ulaşılabiliyor.