Gaming İstanbul ilklerin fuarı olacak!

GIST’in geldiği nokta hakkında neler söyleyeceksiniz?

Türkiye’de yaklaşık 30 milyon gamer mevcut. Bu sene Gaming İstanbul’u 5. kez düzenleyeceğiz. Gaming İstanbul aynı zamanda Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük uluslararası oyun, espor ve dijital eğlence fuarı olma özelliği taşıyor. Fuarı bu sene Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenleyeceğiz. Bu işe başladığımızdan beri en büyük hedefimiz uluslararası bir fuar olmaktı ve şu an ziyaretçi nüfusu olarak Avrupa’daki en büyük beşinci fuarlarından biriyiz.

Bu sene fuardaki katılımcı hedefiniz nedir?

Ziyaretçi sayımızın yüzde 35’i 18-25, yüzde 20’si 25+, yüzde 21’i 12-16 ve yüzde 16’sı ise 16-18+ yaş aralığında seyrediyor. Geri kalan yüzde 8’i ise 3-12 yaş aralığındadır. Bu sene tam sayı açıklayamamakla birlikte hedefimiz 100 bin katılımcının olması. GIST’in yıllık büyüme oranı yüzde 24 ile 27 civarlarında diyebiliriz. Gaming İstanbul bir dünya rekoruna sahip, 30 milyondan fazla oyuncunun bulunduğu Türkiye’de, yüzde 28’lik kadın katılımcı oranıyla dünyadaki diğer gaming fuarları arasından ayrılıyor. Hatta bu yüzdelik dilim dünyadaki hiçbir oyun fuarında olmayan bir istatistik.

Fuara katılanlara ne gibi avantajlar sağlıyorsunuz?

Gaming İstanbul, 30 Ocak – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Avrasya’nın oyun köprüsü olarak konumladığımız Gaming İstanbul’u 18 bin 470 metrekare açık ve kapalı alanda gerçekleştiriyoruz. GIST Business to Business (B2B) ve Business to Costumer (B2C) faaliyetleri için markalara mümkün olan en yüksek görünürlüğü elde edebilmeleri için birden fazla imkan sağlanıyor. Buniness to Costumer faaliyetleri için sergi alanı, shopping alanı, indie alanı, turnuva alanı, cosplay alanı, sanat ve el sanatları alanı, influencer toplantı ve karşılama alanı, kaçış oyunları alanı, çocuk parkı, yemek kortu gibi birçok alan sağlanıyor. Business to Business faaliyetleri için toplantı alanları, GIST gelişme konferansı alanı, VIP Lounge, Medya Merkezi gibi alanlara ev sahipliği yapılıyor.

Gaming İstanbul’da geçen seneye göre bu sene ne gibi değişiklikler yapıldı?

Bu sene Üniversiteli Oyun Geliştirici Derneği ile bir ortaklık yaptık. Sektörde ihtiyacı olan global ve lokal ne kadar konuşmacı varsa birlikte seçiyoruz. Onlar konu başlıklarını belirledikten sonra birlikte bu konuşmacıları fuara getiriyoruz. Böylelikle sektöre daha faydalı ve daha hızlı destek verebiliyoruz. Bir diğer değişiklik Global Game Jam’e ev sahipliği yapacağız. 2 gün boyunca 48 saat maraton olacak. Global Game Jam kendi oyunlarını geliştirecek. Aynı zamanda bu sene Influencer Marketing ekibi yeni bir ortaklık yaptık. #kalkgel takımı artık GIST’e Influencer Marketing paketi olarak destek verecek. İçeri giren firmalar için özel etkinlik düzenleyecekler. İlk kez 2005 yılında TaleWorlds isimli Türk oyun firması tarafından geliştirilen ve 8 yıldır heyecanla beklenen Mount & Blade II Bannerlord’un Multiplayer Beta versiyonu da mart ayında piyasaya çıkmadan önce ilk kez GIST’te olacak. GIST 2020’de bu yıl ilk defa mobil oyunlara özel “Mobil Oyun Alanı” da olacak. Mobil oyun firmaları, yeni oyunlarını bu alanda oyun severlerle buluşturacak. Bu alanda mobil oyun turnuvaları, mobil espor karşılaşmaları da düzenlenecek.

GIST katılımcı firmalara ne gibi mekanikler sağlıyor?

Katılımcı firmalar öncelikle Shopping Area’da ürünlerini satabiliyorlar. Shopping Area’ya giren ürünlerin %30’u 4 günde satılıyor. Diğer yandan firmalara aktivasyon imkanı sağlıyoruz. İlk seneden beri serbest geliştiricilere Gaming İstanbul’da yer vererek B2B tarafında yerli ve yabancı profesyonellere, b2c tarafında tüketicilere oyunlarını dağıtma imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda GIST’te bir marka 100 bin fiziksel ziyaretçiye, 4.6 milyon takipçiye ve 23.9 milyon da organik olarak oyun oynayan kitleye ulaşabiliyor. Marketing paketini beraberinde veriyoruz. Firmalar hiza aldıkları günden itibaren bu paketin bir parçası haline geliyorlar. Meet and Greet diye bir sistem geliştirdik. 6 ay önceden bu sistemi açıyoruz ve herkes toplantılarını online yapabiliyor. Böylelikle firmalar globalde iş geliştirme imkanı bulabiliyorlar.

Redbull, Monster Energy, Aral Game, Overgame, Zocco’s, Bahçeşehir Üniversitesi, Turkish Airlines, Kuasar Bilişim Teknolojileri, Plus Clouds, Inlingo, Küçük Pixel Dükkanı, Unreal Games, Gram Games, Masomo gibi firmalar bu senenin katılımcıları.