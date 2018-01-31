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Gaming İstanbul için geri sayım başladı

1 – 4 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Gaming İstanbul 2018 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı için geri sayım başladı.

Hürriyet Haber
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Türkiye’nin ilk global ölçekli dijital eğlence ve oyun fuarı olan GIST 2018’de birbirinden önemli firmalar ziyaretçilere eğlenceli dakikalar ve ödüller vadediyor.

Bu firmalardan biri olan Vestel 72 metrekarelik etkinlik alanında Vestel V-UHD Smart 75UD9650 75 inç LED TV, 7 renkten oluşan Mix & Go serisi, Venus Z10 cep telefonları ve Desibel K550 kulaklık gibi son teknoloji ürünlerini sergileyecek olan Vestel, oyun severlere de çeşitli oyunlar ve ödüllü yarışmalar ile 4 eğlence dolu gün vadediyor.

Hediyeler, indirim çekleri ve eğlenceli dakikalar

Vestel VR gözlük ve Venus Z10 ile kendilerini dağların arasında heyecan dolu bir macera sunan sanal gerçeklik oyunu ‘Icaros’ Uçuş Simülatörü 3x3 videowall’da sanal bir kaleciye karşı penaltı vuruşu yaptıran Dijital Penaltı oyunu ile eğlencenin zirve yapacağı Vestel’in etkinlik alanında oyun severler ayrıca V-UHD Smart 75UD9650 75 inç LED TV’lerde Xbox One X oynamanın keyfini yaşayacaklar.

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