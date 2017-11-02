Games Week başlıyor!

RedBull.com da kuracağı özel alanda ziyaretçilere fırsatlar sunacak. Canlı yayınlardan, katılımcıların yer alabileceği oyun alanlarına kadar birçok etkinliğin olacağı Red alanında Theokoles ve Mithrain hayranlarıyla buluşacak ve canlı yayın yapacak.

League of Legends ile PUBG oynanacak, RP dağıtılacak.

Dünya çapında milyonların takip ettiği dijital oyun dünyası, Türkiye’de de CNR Expo’da zirve yapacak. Games Week Video Oyunları ve Teknoloji Fuarı, bu sene 2-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Oyun dünyasının nabzını takip eden RedBull.com da özel etkinlikleriyle fuardaki yerini alacak.

Canlı yayınlarda RP dağıtılacak

Hafta sonu boyunca yayınlarıyla ve konuk ettiği yayıncılarla fark yaratacak RedBull.com, oyunseverlere özel deneyimler yaşatacak. 4 Kasım Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında Muhammed Işık (Theokoles) ile, 5 Kasım Pazar günü ise aynı saatte Mithrain ile https://www.twitch.tv/redbullesportstr adresinden canlı yayınlar yapılacak. Canlı yayın sırasında oyunseverler RP kazanma şansı yakalayacak, ayrıca ziyaretçiler alanda ödüllü League Of Legends turnuvasına da katılacak.