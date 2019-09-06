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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
06.09.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Galibiyete hasret takım: Andorra! 112 resmi maçta 103 yenilgi...

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A Milli Futbol Takımı'nın yarın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı Andorra, bugüne kadar oynadığı 112 resmi maçta 103 defa sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Milli takımın, Vodafone Park'ta konuk edeceği Andorra, ilk resmi maçlarını 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yaptı.

Geride kalan 19 yılda Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Dünya Kupası Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi'nde resmi maçlara çıkan Andorra, sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Andorra, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 2006 FIFA Dünya Kupası Elemerinde 13 Ekim 2004'te Makedonya karşısında sahasında 1-0'lık skorla aldı. Andorra, son galibiyetini ise 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 9 Haziran 2017'de Macaristan'ı 1-0 yenerek elde etti.

Andorra, oynadığı 112 resmi maçta 2 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, sahadan 103 kez yenilgiyle ayrıldı.

96 yıllık tarihimizde Andorra ile 3. kez karşılaşacağız
96 yıllık tarihimizde Andorra ile 3. kez karşılaşacağız!

- Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde puanı yok

Andorra, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı 54 maçı da kaybetti.

Türkiye ile 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacak Andorra, bu kulvarda 6. kez boy gösteriyor. Bu organizasyonda 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020 için oynadığı 54 maçta da Andorra, rakiplerinden puan almayı başaramadı.

Galibiyete hasret takım: Andorra 112 resmi maçta 103 yenilgi...

Galibiyete hasret takım: Andorra 112 resmi maçta 103 yenilgi...

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