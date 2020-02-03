Zorbay Küçük'ün öyküsü Yeşilçam filmlerini aratmıyor

Galatasaray'ın sahasında 4-1 kazandığı HES Kablo Kayserispor karşılaşmasının orta hakemliğini Zorbay Küçük yaptı. 27 yaşındaki Küçük performansıyla futbol kamuoyundan da büyük takdir topladı.
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Galatasaray-Kayserispor maçının hakemi Zorbay Küçük, haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bunun da nedeni Küçük’ün babası Feyzullah Küçük’ün Galatasaray Futbol Okulu’nda olması! Bu yüzden Zorbay Küçük’ün Galatasaray maçına verilmesinin etik olmadığı tartışması yaşandı.
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Genç hakemin babası Malatyaspor'un efsane isimlerinden Feyzullah Küçük. Sürati ve tekniğiyle sahalarda fırtına gibi esen; attığı goller ve asistlerle de dönemin öne çıkan futbolcularındandı.
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ARTIK ÇOCUKLARI BANA GETİRME
Ancak baba-oğul Küçük’lerin öyküsü adeta bir Yeşilçam filmi gibi. Ve oldukça trajik bir ilişki söz konusu… Çünkü baba-oğul uzun yıllardır görüşmüyor. Ajansspor'un haberine göre; Zorbay Küçük, adının babasıyla anılmasını dahi istemiyor. Peki neden? İşte Zorbay Küçük ile babası Feyzullah Küçük arasında yaşananlar:
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Feyzullah Küçük, uzun yıllar önce eşi Güler Hanım’dan ayrılır. Zorbay ve ağabeyi Mehmet Can, bu evliliktendir. Zobay ve ağabeyi, hafta sonları enişteleri Yüksel Erdem ile birlikte babalarını görmeye yanına gider. Bir gün baba Küçük, aracılar vasıtasıyla Yüksel Erdem’e haber yollar ve çocuklarını bir daha yanına getirmemesini, çünkü onları artık görmek istemediği söyler...
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İKİ KARDEŞ DE HAKEM OLDU
Zorbay ve ağabeyi Mehmet Can, zor şartlar altında büyüdü. Bu yüzden de Zorbay Küçük, babasını o günden sonra görmedi. Zorbay Küçük okuyup ekonomist olurken, ağabeyi de tekstil mühendisi olarak hayatını kazandı. Ama iki kardeş de babaları gibi hakem de oldu. Fakat Zorbay Küçük, hakem olurken etkilendiği isim babası değil, ağabeyi Mehmet Can’dı…
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2010 yılında HİF hakemi olarak hakemliğe adım atan Zorbay Küçük, 2012 yılında il hakemliğine, 2014 yılında Bölgesel Hakemliğe, 2015 yılında da C klasman hakemliğine yükseldi. 2016 yılında B klasman hakemliğine terfi etti.
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Süper Lig'deki ilk maçını 2017-2018 sezonunun son haftasında Trabzonspor'un Karabükspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayla yönetti. Genç hakem, 7 yıl önce Adana Gençlerbirliği - Nevşehir Bedeliyespor Bölgesel Amatör Ligi maçıyla hakemlik kariyerine başladı.
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Ekonometrist olan Zorbay Küçük, iyi derecede İngilizce biliyor.
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Süper Lig'in genç hakemiyle ilgili spor yazarlarının yorumları ise şöyle:
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İlker Yasin: Adanalı, ekometrist, 27 yaşında... Sahadaki futbolcuların çoğundan atletik ve koşan biri... Ekonomi bilimiyle uğraşıyor. Müthiş İngilizcesi var. İnanılmaz sakin tavırları ve futbolcuyla iletişiminde onların mesleklerine saygılı... Zorbay Küçük, Türk futbolunun önümüzdeki 10-15 yılına damga vuracak ve FIFA kokartına yürüyecek bir hakem. Dokuz yıllık hakemlik geçmişinde bu kadar kısa zamanda bu mesafeyi kat etmek başarısının zaten bir ölçüsü. TFF Merkez Hakem Komitesi art niyetten uzak, sadece gördüğünü çalan hakemleri Zorbay Küçük gibi öne atmalı.
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Ahmet Çakar: "Hakem Zorbay Küçük'ü haftalardır izliyorum, çok beğeniyorum, dün gece de beğendim"