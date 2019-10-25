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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25 Ekim 2019 - 10:30,

Zlatan Ibrahimovic şaşırttı! Şok görüntü...

Amerika, Zlatan İbrahimovic'i konuşuyor...

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İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, Amerika kariyerini fena noktaladı.

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Ibrahimovic, takımı Los Angeles Galaxy ile çıktığı son maçta yaptığı hareketle gündem oldu.

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Los Angeles derbisinde Galaxy formasıyla son maçına Los Angeles FC karşısına çıkan Ibrahimovic, maçın bitiminde taraftarlara hakaret etti.

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Rakip takımın bir taraftarının sözüne sinirlenen İsveçli yıldız, cinsel organını tutup taraftara gösterdi.

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Soyunma odasına bu şekilde giden Ibrahimovic'in hareketi tüm Amerika'da olay oldu.

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Bir kesim tecrübeli futbolcuyu hareketinden dolayı eleştirirken diğer taraf, 'Ibrahimovic bu, yapabilir' görüşünü paylaştı.

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Los Angeles Galaxy formasıyla son maçında bunu yapan Ibrahimovic, öte yandan finale çıkma şansını da kaybetti.

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Derbide Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy'i 5-3 yenerken finale yükseldi. Ibrahimovic, takımı adına bir gol kaydetmeyi başardı ancak yeterli olmadı...

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38 yaşındaki futbolcunun kariyerini İtalya'da sürdürmesi bekleniyor. Napoli'nin yıldız futbolcuya ilgisi ciddi boyutta.

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Ibrahimovic ise hala şampiyonluk için oynamak istediğini ve fark yaratacağına inandığını söylüyor.

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Zlatan, maçın ardından ise kendisini savundu.

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Ibra, 'Bana bir şeyler söylediler. Ben saygısızlık yapmadım. Benim için zaten bu stadyum çok küçük, antrenman sahası gibi.'' şeklinde konuştu.

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Geleceği hakkında da konuşan İsveçli yıldız, ''Eğer MLS'te kalırsam onlar için çok iyi olacaktır çünkü tüm dünya izler. Eğer kalmazsam kimse MLS'i hatırlamaz.'' sözlerini kullandı.

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