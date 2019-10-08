Zirveden dibe çakıldı! Şimdi kulüp arıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray altyapısından yetişen ve kariyerini La Liga'ya kadar taşıyan Emre Çolak, 1 ayı aşkın bir süredir kulüpsüz...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, futbola kazandırdığı isimlerden olan Emre Çolak'ın kariyeri büyük sallantıda.
2
2016 yılında Galatasaray ile sözleşmesi bitince ayrılan 28 yaşındaki futbolcu, La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
3
İspanya'da zaman zaman parlayan yetenekli orta sahanın bir anda yıldızı döndü. Teknik direktör Cristobal Parralo, Emre Çolak'ı tutmadı, hatta onu idmandan bile kovdu!
4
İDMANDAN KOVULDU
İlk senesinde Deportivo La Coruna formasıyla iyi bir dönem geçiren ancak ikinci senesinde beklentilerin altında kalan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı.
5
Deportivo Teknik Direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansını beğenmeyince sahalarda ender gördüğümüz bir taktiğe başvurdu!
6
İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diye çıkıştı ve Emre'nin 'hayır' yanıtı vermesine rağmen idmandan kovdu!
7
Cristobal Parralo'nun Emre Çolak'a ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gereksiz pas vermesi üzerine sinirlendiği belirtildi. Ancak basına açık idmanda böyle bir şey yapması kafaları karıştırdı ve bir kesim tarafından 'Ne gerek var?' sorusunun sorulmasına neden oldu.
8
Hocasının idmandan kovduğu Emre Çolak ise herhangi bir diyaloğa girmedi ve sessizce soyunma odasının yolunu tuttu. Bu yaşanan krizlerin ardından Emre Çolak'ın La Liga serüveni de son buldu.
9
SON DURAĞI SUUDİ ARABİSTAN
İspanya'dan ayrılan Çolak, Suudi Arabistan'ı Al-Wahda takımının yolunu tuttu. Burada 1 yıl kadar top koşturan eski milli futbolcu, 15 maçta 1 kez fileleri sarstı. 1 Eylül 2019'dan bu yana serbest kaldığı gözüken Emre, 1 ayı aşkın bir süredir kulüpsüz...
10
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Yurt dışında istediği çıkışı yakalayamayan Emre Çolak'ın Süper Lig'e geri dönmek istediği ifade ediliyor. 28 yaşındaki futbolcunun adı, sezon başında Galatasaray ile anılsa da sarı-kırmızılı kulüpten resmi bir girişim gelmemişti.
11
TERİM'İN PRENSİYDİ
2008-2009 sezonunda Fatih Terim'in Galatasaray altyapısından A takıma kazandırdığı Emre Çolak, kısa sürede yeteneğini gösterdi ve sarı-kırmızılı takımda 8 yıl kadar inişli-çıkışlı bir performans ortaya koydu.
12
Yeteneğini kanıtlamasına rağmen Emre, patlama eşiğine bir türlü gelemedi. İspanya'ya giderek geleceği için büyük bir adım atan Çolak, burada kalıcı olamadı ve Suudi Arabistan tercihini yaptıktan sonra futbol piyasasından silindi.
13
Al Wahda Kulübü, yeni sezonda Emre ile yola devam edeceklerini açıklasa da, Arabistan kulübünden resmi bir girişim gelmedi.
14
Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen yıldız futbolcu, Türkiye'de yeni bir sayfa açmak istiyor...
15
G.SARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
2019 yılının ocak ayında Galatasaray'ın adı Emre Çolak ile anılmış; fakat sarı-kırmızılı kulüp resmi olarak bu transfer ile ilgilenmediğini duyurmuştu:
"Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulanmamaktadır. Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir."