Zidane'a müthiş teklif! 200 milyon Euro...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Üç yıl üst üste Şampiyonlar Ligi kupa kaldırdığı Real Madrid'e veda eden Fransız hocaya servet önerdiler.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yeni sezonda nereyi çalıştıracağı henüz belli olmayan Zidane, servete konacak... İşte o gelişme...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fransız çalıştırıcı, üst üste 3. Devler Ligi şampiyonluğunu kazandığı Real Madrid'den sürpriz bir kararla kısa süre önce ayrılmıştı. Alman bilgiye göre Katar, ev sahipliğini yapacakları 2022 Dünya Kupası'nda milli takımın başında Zidane'ın olmasını istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Zidane senelik 50 milyon Euro'dan 4 yıllık kontrat önerildiği belirtildi. İspanyol medyası, toplam 200 milyon Euro'luk teklif sonrasında Zidane cephesinin sessiz olduğunu yazdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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AS gazetesi, Katarlı yetkililerin B planı olarak ise eski Barcelona'lı Xavi ile görüştüğünü sütunlarına taşıdı. Söz konusu teklif hayata geçerse 2.5 yıldır A takım düzeyinde çalışan Zidane, dünyanın en çok kazanan hocası olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, gözünü Tottenham'ın menajeri Mauricio Pochettino'ya dikti. 2014'ten bu yana İngiliz ekibini çalıştıran Arjantinli hoca, hem İspanyol hem de İngiliz medyasına göre favori.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İspanya'da daha önce Espanyol'u çalıştıran Pochettino, "Kimse Real Madrid'e hayır diyemez, öyle değil mi" diyen bir gazeteciyi, "Belki bu senin için geçerli ama benim için değil" sözüyle terslemişti. (turkfutbol.com)