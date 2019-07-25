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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
25 Temmuz 2019 - 08:43,

Zeynep Demirel'den alkışlanacak hareket

Yazı ailesiyle Bodrum'da geçiren Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den alkışlanacak hareket.

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Yakın dostları ile yemeğe giden Demirel, yan masadaki müşterinin garsonu azarlamasıyla çileden çıktı.

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Duruma müdahale eden Zeynep Demirel, yüzü gibi gönlünün de güzelliğini kanıtladı.

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Genç kadın, garsona kötü davranan hanımefendiyi sert bir dille uyarıp çalışanı da teselli etti

4MÜŞTERİYİ UYARDI

MÜŞTERİYİ UYARDI

Bu hareketiyle mekandakilerin takdirini kazanan Demirel, olayı instagram'da anlatıp şu sözlerle de insanlık dersi verdi.

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'İnsanların kişiliği en iyi nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Restoranda, kafede servis yapan kişilere nasıl davrandığına bakarak!

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Bu zaman zaman gittiğim yerlerde karşılaştığım bir durum. Az önce yine oldu aynı şey...

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Bilin ki kimse sizin köleniz değil! Bunun parayla pulla da alakası yok...

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Kendi ezikliğinizi başkalarını ezerek göstermeyiniz lütfen...

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Aşırı itici ve komik oluyorsunuz'

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