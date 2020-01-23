Yüzde 94'e ulaştı! Gelecek sezon hizmete girecek

Sarıfakıoğulları, Giresun'un spor açısından potansiyel bir şehir olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu potansiyeli daha dinamik hale getirme açısından olimpik yüzme havuzumuz çok önemli. Mevcut olimpik yüzme havuzumuzun yanı sıra burada da ikinci bir olimpik yüzme havuzumuz olacak. Tabi yeni yapılan havuzumuz altyapılarıyla tüm olimpik müsabakaların, ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği standartlarda. Spor kompleksinin ülkemize ve Giresun'a hayırlı olmasını diliyorum."



Sarıfakıoğulları ayrıca Giresunspor'un 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de, yeni stadında mücadele etmesi temennisinde bulundu.