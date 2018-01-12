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Futbol

Yuva yıkan ilişki! Rus model...

Bayern Münih'in süperstarı James Rodriguez ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Bayern Münih'in yıldız ismi James Rodrigues, 2017 yazında eski eşi Daniela Ospina'dan ayrıldı. 6 yıllık evliliğin bitmesi konusunda şok bir iddia ortaya atıldı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Yıldız futbolcunun ülkesi Kolombiya'da yayın yapan Los 40 principales isimli magazin sitesinde yer alan haber bir anda bütün dünyaya yayıldı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Klombiyalı yıldızın, Arsenal'ın kalecisi David Ospina'nın kız kardeşi Daniela ile ayrılmasının sebebinin altında aldatma olayının yattığı ileri sürüldü.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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2011-2017 yılları arasında Daniela ile evli olan Kolombiyalı yıldızın Salome adında 3 yaşında bir kızı bulunuyor.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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1992 doğumlu olan Helga Lovekaty güzel fiziği ve seksi fotoğraflarıyla kısa zamanda şöhret basamaklarını tırmandı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sosyal medyada ve dergilerde yayınlanan pozlarıyla modeller arasında birden bire sivrilen Rus model güzelliği ile büyülüyor.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Güzel modelin fotoğrafları sizlerle...

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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James RodrigezFutbolBayern Münih

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