Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesindeki olay madde! TÃ¼rkiye...

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Spor Arena
07 AÄŸustos 2019 - 07:33,

Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n sözleÅŸmesindeki olay madde! Türkiye...

Milli futbolcumuz Fransa'nÄ±n Lille takÄ±mÄ±na imza atÄ±p idmana Ã§Ä±karken sÃ¶zleÅŸmedeki kritik madde de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Ve Yusuf YazÄ±cÄ± resmen Lilleâ€™de... Milli futbolcu, dÃ¼n FransÄ±z kulÃ¼bÃ¼yle 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.

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Transferin mali yÃ¶nÃ¼ de Trabzon tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. Lille, bonservis iÃ§in 16.5 milyon Euro Ã¶deyecek.Â

3

Yusuf, 25 maÃ§ oynarsa, bordo mavililer 1 milyon Euro daha alacak.

4

FransÄ±z ekibi, Portekizli stoper Edgar Miguel Ieâ€™nin de tapusunu Bordo mavililere verdi.

5

Lille Yusuf'u, kiralar veya satarsa, gelirin yÃ¼zde 20â€™si Trabzonâ€™a verilecek ama...

6KRÄ°TÄ°K MADDE SÃœPER LÄ°GDEN BÄ°R TAKIM...

KRÄ°TÄ°K MADDE! SÃœPER LÄ°G'DEN BÄ°R TAKIM...

FransÄ±zlar, Yusufâ€™u SÃ¼per Ligâ€™den bir takÄ±ma kiralar ya da satarsa, 20 milyon Euroâ€™luk tazminat Ã¶deyecek.

7

Bunun da karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±Â 123.7 milyon TL demek...

810 VE 61 DOLU

10 VE 61 DOLU

Yusuf YazÄ±cÄ± aslÄ±nda 10 numaralÄ± formayÄ± giymek istedi ancak dolu olduÄŸu iÃ§in 12'yi seÃ§ti.

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61 numaralÄ± formayÄ± ise giyme ÅŸansÄ± yoktu Ã§Ã¼nkÃ¼ Fransa Ligi'nde forma numaralarÄ± 30'a kadar seÃ§ilebiliyor.

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12 numaralÄ± Lille formasÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±na geÃ§iren Yusuf, sosyal medya hesabÄ±ndan bir fotoÄŸraf paylaÅŸarak 'Vira bismillah' notunu da paylaÅŸtÄ±.

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Kupon sizden, Phuketâ€™e tatil Misliâ€™den! KatÄ±lmak iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

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