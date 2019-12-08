Yusuf Yazıcı'dan samimi sözler! Trabzonspor itirafı...

“Milli takımda şu anki jenerasyon çok iyi” Milli takım ile ilgili de konuşan genç oyuncu, çok iyi bir jenerasyon ve uyum yakaladıklarını belirterek şunları söyledi: “Ülke olarak da çok yol kat ettik. Şu anki jenerasyon çok iyi; yaş ortalaması da iyi. Herkes bir birine yakın. Ayrıca ağabeylerimiz var hepsi tecrübeli oyuncular. Güzel bir ekibiz yani. İnşallah bu yardımlaşmamızı bu güzel ekip ruhunu Avrupa şampiyonasına da taşırız.Sonuca bakınca sporu seven bir ülkeyiz, futbolu ekstra bir seviyoruz. İnsanlarla bu mutluluğu paylaşınca daha da mutlu oluyoruz. Çünkü bizim başarımız onların başarısı, bizim mutluluğumuz onların mutluluğu. Beraber birleştikçe ve o mutluluğu paylaştıkça daha da mutlu oluyoruz.”