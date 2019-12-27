Haber Giriş: 26 Aralık 2019 - 23:13,
Yusuf Yazıcı'dan duygusal veda!
Tedavi olmak için İtalya'ya giden Yusuf Yazıcı, basın mensuplarına duygusal açıklamalarda bulundu.
Havalimanından ailesi tarafından uğurlanan Yusuf Yazıcı, basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken, "Sakatlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah Euro 2020'ye yetişirim." ifadelerini kullandı.
Trabzon'daki köyünde dinlenen Yusuf, babaannesi ve anneannesi ile birlikte çekilmiş iki fotoğrafını paylaşarak, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler. Anneannem ❤️ Babaannem" ifadelerini kullanmıştı
Sezon başında Trabzonspor’dan Lille kulübüne 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinde forma giydiği 25 resmi maçta 1 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.
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