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Futbol
Haber Giriş: 26 Aralık 2019 - 23:13, /

Yusuf Yazıcı'dan duygusal veda!

Tedavi olmak için İtalya'ya giden Yusuf Yazıcı, basın mensuplarına duygusal açıklamalarda bulundu.

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Sezon başında Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat için İtalya'ya gitti.

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Lille'in geçen hafta sonu Monaco ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan milli futbolcu, bir süreliğine geldiği memleketi Trabzon'dan ayrıldı.

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Havalimanından ailesi tarafından uğurlanan Yusuf Yazıcı, basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ederken, "Sakatlığım sürecinde bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede sağlığıma kavuşurum. İnşallah Euro 2020'ye yetişirim." ifadelerini kullandı.

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Milli futbolcu, Trabzonspor'un alt yapısındaki oyuncuları kastederek "Kardeşlerime iyi bakın" şeklinde de konuştu.

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Trabzon'daki köyünde dinlenen Yusuf, babaannesi ve anneannesi ile birlikte çekilmiş iki fotoğrafını paylaşarak, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler. Anneannem ❤️ Babaannem" ifadelerini kullanmıştı

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Yusuf Yazıcı, Monaco-Lille maçının 38. dakikasında oyuna dahil olup sakatlık yaşamış ve çağraz bağları kopmuştu.

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Sezon başında Trabzonspor’dan Lille kulübüne 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinde forma giydiği 25 resmi maçta 1 gol atarken, 4 de asist yapmıştı.

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Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde EURO 2020'ye yetişmeyi hedefleyen Yusuf Yazıcı için "Yusuf Yazıcı'ya çok üzüldüm, geçmiş olsun. Abdülkadir, Dorukhan düzelir mi, bakacağız." şeklinde konuşmuştu.

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Yusuf Yazıcı ''Herkes kendi hikayesinin kahramanıdır''

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