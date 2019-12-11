Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik veda etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında İngiliz ekibi Chelsea sahasında Fransız ekibi Lille'i 2-1 yenerek, son 16 turuna kaldı. Maçın ardından Yusuf Yazıcı topa tutuldu...
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Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Temmi Abraham ve 35. dakikada Cesar Azpilicueta kaydetti.
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YUSUF VE MEHMET 11'DE
Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ilk 11'de sahaya çıktığı ve 90 dakika forma giydiği maçta Lille'in tek golünü 78. dakikada Remy attı.
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Bu sonuçla Chelsea, Ajax'ın 10 puanla lider girdiği haftada puanını 11'e yükselterek Valinca'nın ardından averajla ikinci sırayı aldı. İngiliz ekibi bu sonuçla adını son 16'ya yazdırdı.
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SADECE 1 PUAN
Lille ise galibiyet alamadığı grubu 1 puanla tamamladı.
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AJAX UEFA'YA
Grubun diğer maçında Valencia deplasmanda Ajax'ı 1-0 yenerek lider olarak gruptan çıkma başarısını gösterirken, 3. sırada kalarak Devler Ligi'ne veda eden Ajax yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek.
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Yusuf Yazıcı 6 maçta 372 dakika forma giydi.
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Zeki Çelik ise çıktığı 5 karşılaşmada 450 dakika süre aldı.
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SOSYAL MEDYA NE DİYOR?
İşte maçla ilgili sosyal medya yorumları...
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"Yusuf Yazıcı'yı izliyorum. Arkadaşları nedense onu müsait olsa da tercih etmiyorlar. Onun da çok top ister bir havası yok. Ayağına top değmedi ilk yarı. Bari düz koşu yapar gibi gezinme sahada, adam gibi pres yap."
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"Yusuf Yazıcı ilk 45 dk. neredeyse ayağına top değmedi "
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"Yusuf Yazıcı bir yıl daha Trabzonspor'da kalsaydı, seneye Chelsea formasıyla Lille'e hat-trick yapacaktı."
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"Yusuf Yazıcı'nın neden milli takımda 11 başlamadığı açık!"
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"Yusuf Yazıcı'nın ısrarla 17.5 milyon euroya Trabzonspor'dan daha kötü bir takıma transfer olması... Bu gerçeği aşamıyorum"