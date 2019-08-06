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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06 Ağustos 2019 - 09:51,

Yusuf Yazıcı neden 61 numarayı giymedi? Belli oldu

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın giyeceği forma numarası belli oldu.

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Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı bu kente kardeşi Cihan Yazıcı ile birlikte gitti.

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Milli Futbolcu yeni formasını giyerek kulübüyle 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Bu arada Yazıcı'nın giyeceği forma numarası da belli oldu.

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Trabzonspor'da 97 numaralı formayı giyen Yusuf Yazıcı yeni takımında 12 numarayı giyecek.

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Bazı taraftarlar ise Yusuf neden 61 numaralı formayı giymedi diye eleştirdi...

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Yusuf Yazıcı aslında 10 numaralı formayı giymek istedi ancak dolu olduğu için 12'yi seçti.

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61 numaralı formayı ise giyme şansı yoktu çünkü Fransa Ligi'nde forma numaraları 30'a kadar seçilebiliyor.

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12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak 'Vira bismillah' notunu paylaştı..

9RAKAMLAR

RAKAMLAR

Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon Euro ve bir sonraki satışından %20 pay karşılığında Fransız ekibine transfer oldu.

10KULÜP REKORU

KULÜP REKORU

Bu satış bedeli bordo mavili takımın kulüp tarihine geçti

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Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor günlerinden en özel anlar...

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