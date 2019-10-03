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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03 Ekim 2019 - 09:55,

Yusuf Yazıcı olay oldu! 'Galatasaray'a transfer olur...'

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi Lille, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Chelsea ile sahasında karşı karşıya geldi.

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Zeki Çelik'in ilk 11'de yer aldığı, Yusuf Yazıcı'nın 61. dakikada oyuna dahil olduğu maçta Chelsea sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Sezon başında Trabzonspor'dan 16,5 milyon euro + bonuslar karşılığında Lille transfer olan Yusuf, Chelsea karşısında varlık gösteremedi.

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Genç futbolcunun Chelsea karşısındaki performansı beğenilmezken, 77. dakikada faul beklerken kaptırdığı top sonrası Lille kalesinde gol gördü.

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Yeni takımında lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 9 maçta forma giyen milli futbolcu henüz gol ve asist istatistiği üretemedi.

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Sosyal medya da Yusuf Yazıcı'nın performansını çok konuşulan konular arasına girdi. 22 yaşındaki futbolcunun performansı eleştirildiği gibi, Yusuf'a destek olanlar da vardı.

İşte Yusuf Yazıcı hakkındaki mesajlardan bazıları...

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