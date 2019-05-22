Yusuf ve Abdülkadir'e çılgın rakam! 270 milyon...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'de bordo mavili formayla fırtınalar estiren ve dev kulüplerin radarına giren Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'e bir talip daha...
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İşte detaylar...
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Trabzonspor'la toplam 31 maça çıkan ve 4 gol, 10 asistlik performans sergileyen Abdülkadir Ömür ile 33 maçta 4 gol, 3 asistlik katkı yapan Yusuf Yazıcı için Avrupa kulübü, çılgın bir bonservis bedeli teklif etmeye hazırlanıyor.
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Fransa Ligue 1'de müthiş bir sezon geçiren ve PSG'nin ardından ligi ikinci sırada tamamlayan Lille, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı.
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Daha önce de birçok kez Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için Trabzon'a ve İstanbul'a scout'lar yollayan Fransız temsilcisi, iki oyuncu için paket fiyat hazırladı...
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Fransa Ligue 1'de PSG'nin 16 puan arkasında kalmasına rağmen takdir toplayan Lille, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi.
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Son dönemde kurduğu genç kadroyla ve geleceğe yaptığı yatırımlarla bilinen Fransız ekibi, bu sezonun başından bu yana Trabzonspor'un iki genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı takip ediyordu.
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Nicolas Pepe 80 milyon euro
Lille'in 23 yaşındaki kanat forveti Nicolas Pepe, Fransa'da sezona damga vuran isimlerden... Kuzey ekibinin genç oyuncuyu bu yaz elinden çıkarması bekleniyor.
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Bu sezon toplam 40 maçta 23 gol, 12 asistlik müthiş bir performans sergileyen Pepe için istenen fiyat tam 80 milyon euro!
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Yıldız oyuncu için Arsenal, Manchester United ve Bayern Münih'in Lille'le görüştüğü biliniyor. Lille'in Pepe'den gelecek paranın 40 milyon eurosunu (yaklaşık 270 milyon TL) Abdülkadir ve Yusuf'a ayırdığı öğrenildi.
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Lille teknik direktörü Christophe Galtier de scout'larına birkaç kez izlettiği Yusuf ve Abdülkadir için ısrarcı...
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Pepe'nin gitmesiyle kanat gücünün büyük bölümünü yitirecek olan Galtier, Abdülkadir ve Yusuf'un hücum gücünü yeniden arttıracağını düşünüyor.
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Lille, iki oyuncu için Trabzonspor'a resmi bir teklif henüz yapmadı; ancak taraflar özellikle devre arasından bu yana gayri resmi bir şekilde temas halinde...