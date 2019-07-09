Yusuf transferi bitiyor! Kesenin ağzını açtılar, 109 milyon...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYusuf transferi bitiyor! Kesenin ağzını açtılar, 109 milyon...
GeriFutbol Yusuf transferi bitiyor! Kesenin ağzını açtılar, 109 milyon...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
08 Temmuz 2019 - 21:04,

Yusuf transferi bitiyor! Kesenin ağzını açtılar, 109 milyon...

Spor Toto Süper Lig'de bordo mavili formayla fırtınalar estiren ve dev kulüplerin radarına giren Yusuf Yazıcı, Avrupa yolunda...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/12

İşte detaylar...

2/12

Bordo mavili formayla harika bir sezonu geride bırakan Yusuf Yazıcı için Avrupa kulübü, çılgın bir bonservis bedeli teklif etti.

3/12

Fransa Ligue 1'de müthiş bir sezon geçiren ve PSG'nin ardından ligi ikinci sırada tamamlayan Lille, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istiyor.

4/12

Son dönemde kurduğu genç kadroyla ve geleceğe yaptığı yatırımlarla bilinen Fransız ekibi, geçen sezonun başından bu yana Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı takip ediyordu.

5/12

Daha önce de birçok kez Yusuf Yazıcı için Trabzon'a ve İstanbul'a scout'lar yollayan Fransız temsilcisi, kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

6/12

Zeki Çelik’i kadrosunda bulunduran, İstanbulspor’un genç yeteneği Duhan Aksu ile söz kesen Fransa’nın Lille Kulübü, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’nın peşini bırakmıyor.

7/12

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için daha önce 13 milyon euro öneren Fransız kulübü, bordo mavili yönetimden olumsuz yanıt alınca teklifini 15 milyon euroya yükseltmişti.

8/12

Bordo mavili yönetimden ret yanıtı alan Fransızlar, masaya yeni bir teklifle geldi.

9/12

Yusuf Yazıcı için yeni teklif

Milli Takım ve Karadeniz temsilcisinin yıldızı Yusuf Yazıcı için Lille'den çılgın bir teklif daha geldi.

10/12

RMCSport'un haberine göre; Fransızlar, Trabzonspor'un 20 milyon euro ve bonuslar talebine çok yakın bir teklif daha yaptı.

11/12

Haberde, Lille'nin Yusuf yazıcı için 17 milyon euroluk teklif yaptığı ve transferin kısa sürede bitme olasılığının çok yüksek olduğu belirtildi.

12/12

2018-19 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bordo mavili formayla toplam 34 maça çıkan Yazıcı, 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Yusuf transferi bitiyor! Kesenin ağzını açtılar, 109 milyon...
Herkes merak ediyordu! Beşiktaş'ta Quaresma ve Orhan Ak...
Fenerbahçeli futbolcular, mangal partisinde buluştu
Galatasaray'da şok! 'Florya'ya gelmenize gerek yok'