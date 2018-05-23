Yusuf Şimşek bombası! Resmen açıkladı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu, genç teknik direktör Yusuf Şimşek, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Fotoğraflar: Arşiv
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Radyospor'a konuşan Yusuf Şimşek, Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddialarına ilişkin de ses getirecek bir yanıt verdi. İşte Şimşek'in o açıklamaları...
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"Şenol hoca, tecrübeli bir hoca şimdiye kadar bence çoğu işini çözmüştür. Avrupa Kupası'nda daha az para kazanılacak buna göre transferler yapılacaktır. UEFA Avrupa Kupası şampiyonluğu neden olmasın?"
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"Bunu Galatasaray başardı, Beşiktaş da yapabilir. Anderson Talisca'nın yerine alınacak oyuncu bellidir. Talisca, M. United'a gidecek. Bundan 15 gün önce İsviçre'ye gittik, bizim hocalarımız muazzam. Ben orada bizim hocalarımızdaki ışığı göremedim"
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"Beşiktaş'tan bu sezon herkes şampiyonluk bekledi. Fakat Avrupa maçları ve form tutamayan oyuncuların olması bu ihtimali zora soktu. Oğuzhan Özyakup'tan daha çok etki beklerdim. Vagner Love, beklentileri karşılayamadı. Caner Erkin'in sakatlanması Beşiktaş'a çok zarar verdi. Caner, bana göre Türkiye'nin en iyi sol beki."
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Şimşek, 'Beşiktaş'a yardımcı antrenör olacak' iddialarına ise şu cevabı verdi: Bunu benim konuşmam doğru olmaz. Bunu yönetim ve Şenol hoca gerektiği zaman açıklar. Şampiyonluk yaşadığımız camiada görev almak gönlümüzde her zaman vardır."
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Zlatan Ibrahimovic herkesi şaşırttı! Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli oyuncu, ayağına basan rakibine tokat attı. Zlatan hareketin ardından MLS kariyerinde ilk kez kırmızı kart görerek oyundan atıldı.İzlemek için videoya tıklayınız...