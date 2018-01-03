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Futbol

Yusuf Erdoğan evlendi!

Bursasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, hayatını Ürün Özdemir ile birleştirdi.

Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Görkemli düğüne spor camiasından birçok isim katıldı.

Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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İstanbul’daki bir otelde gerçekleştirilen düğün törenine Bursaspor Başkanı Ali Ay, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyetin yanı sıra spor dünyasından birçok isim ile kulüp çalışanları, çiftin aileleri, yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.

Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta, genç çiftin nikah şahitliklerini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptı.

Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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İşte nikahtan diğer kareler ve futbolcuların instagram hesabından paylaştıkları...

Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Harun Tekin ve eşi

Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Okay Yokuşlu

Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Aytaç Kara

Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Aytaç Kara

Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Muhammet Beşir

Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Yusuf Erdoğan'ın düğününde şarkıcı Berkay sahne aldı.

Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Fotoğraflar: Ajans ve Instagram
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Yusuf ErdoğanBursasporFutbolSpor

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