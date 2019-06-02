Yürekleri ağızlarına geldi!.. Gülerek bindiler ama...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYürekleri ağızlarına geldi!.. Gülerek bindiler ama...
GeriFutbol Yürekleri ağızlarına geldi!.. Gülerek bindiler ama...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
01 Haziran 2019 - 23:22,

Yürekleri ağızlarına geldi!.. Gülerek bindiler ama...

Antalya'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı, The Land Of Legends Thema Park'ta eğlenceli anlar yaşadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/52

İşte detaylar...

2/52

Özbekistan'la yarın hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, katıldığı etkinlikte stres attı.

3/52

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli takım oyuncuları, Belek Turizm Merkezi'nde bulunan The Land Of Legends Thema Park'ı ziyaret etti.

4/52

Park içerisinde gezinti yapan milli takım, daha sonra "Hyper Coaster" isimli hızlı trene bindi.

5/52

Teknik direktör Şenol Güneş ve bazı oyuncuların binmediği hızlı trene ilk başta binen milli oyuncu Cengiz Ünder, tren hareket etmeden önce kararını değiştirerek indi.

6/52

Milli futbolcular, maksimum 120 kilometre hıza ulaşan trende eğlenceli anlar yaşadı.

7/52

Trenden inen futbolcuların neşeli oldukları görülürken, takım kaptanları Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nun heyecanlı oldukları gözlendi.

8/52

Gülerek "Hyper Coaster" isimli hızlı trene binen milliler, zaman zaman korku dolu anlar yaşadı.

9/52

Şenol Güneş'e sürpriz doğum günü kutlaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 67. yaş günü etkinlik sırasında yapılan sürprizle kutlandı.

10/52

Şenol Güneş, alkışlar eşliğinde üzerinde resminin bulunduğu pastayı kesti.

11/52

Güneş, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Fesih Tamince'ye milli takım oyuncuları tarafından imzalanmış forma hediye etti.

12/52

Daha sonra müzikal bot gösterisini izleyen milli takım, parktan ayrıldı.

13/52

İşte objektiflere yansıyanlar...

14/52
15/52
16/52
17/52
18/52
19/52
20/52
21/52
22/52
23/52
24/52
25/52
26/52
27/52
28/52
29/52
30/52
31/52
32/52
33/52
34/52
35/52
36/52
37/52
38/52
39/52
40/52
41/52
42/52
43/52
44/52
45/52
46/52
47/52
48/52
49/52
50/52
51/52
52/52
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Yürekleri ağızlarına geldi!.. Gülerek bindiler ama...
Salah tarihe geçti! Bunu da yaptı...
Fatih Terim açıklamıştı! Şampiyonlar Ligi bombası...
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodrigues, herkesi büyüledi