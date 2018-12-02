Yumruklarını konuşturdular! Kazanan...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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A.A. / Fotoğraflar: Ajanslar
02 Aralık 2018 - 10:05,

Yumruklarını konuşturdular! Kazanan...

Dünya Boks Konseyi ağır sıklet unvan maçı nefesleri kesti...

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Profesyonel boksörler Tyson Fury ile Deontay Wilder'ın kapışması büyük heyecana sahne oldu... İşte dünyanın sonucunu merakla beklediği maçın tüm detayları...

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ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da yapılan ağır sıklet unvan maçında ABD'li Deontay Wilder ile Büyük Britanyalı Tyson Fury yumruklarını konuşturdu.

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39'u nakavtla olmak üzere kariyerindeki 40 karşılaşmayı da kazanan 33 yaşındaki Wilder ile 27 müsabakasından da galip ayrılan 30 yaşındaki Fury'nin karşılaşması büyük heyecana sahne oldu.

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Wilder'ın 9 ve 12. rauntta yıkmayı başardığı Fury, müsabakanın büyük bölümünde daha atak olan taraftı.

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Hakemlerin 114-112 (Fury), 115-111 (Wilder) ve 113-113 puanlarını verdiği maç, berabere bitti. Bu sonuçla Wilder, WBC ağır sıklet kemerini korudu.

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Dört büyük profesyonel boks organizasyonundan üçünün (WBA, WBO, IBF) ağır sıklet kemerlerini, Büyük Britanyalı Anthony Joshua elinde tutuyor. 

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İşte dünyanın sonucunu beklediği o müthiş maçtan çarpıcı kareler...

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