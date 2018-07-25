Yönetim jestine bakın Gomis ne yaptı?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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G.Saray’da ücretine artış isteyen golcü oyuncu Bafetimbi Gomis’in bu ısrarındaki neden netleşti.
Ali Naci KÜÇÜK , FOTO: AJANSLAR
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Ali Naci KÜÇÜK , FOTO: AJANSLAR
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Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon 29 golle kariyer rekorunu kıran Gomis imza atarken kendisine yapılan jestin, zam istemesinde etkili olduğu ortaya çıktı.
Ali Naci KÜÇÜK , FOTO: AJANSLAR
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Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme yapan Gomis’e transferini olumlu sonuçlandırmak için teklif edilen 2.5 milyon Euro’luk imza parasının tamamı, önceki uygulamaların aksine tek bir sezonda ödendi.
Ali Naci KÜÇÜK , FOTO: AJANSLAR
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Menajer harekete geçti
3 Milyon 350 bin Euro garanti ücreti olan Fransız yıldız, imza parası, toplanan 75 puan ve şampiyonluk primleri ile geride kalan sezonda Galatasaray’dan tam 6.5 milyon Euro kazandı. Gomis’in ilk yıl elde ettiği bu astronomik gelir, imza parasını ilk sezonda almış olması nedeniyle bu yıldan itibaren düştü. Bu gelir azlığı da menajeri Etienne Mendy’yi harekete geçirdi. Mendy, oyuncusu Gomis’in ilk sezonundaki gelirine yakın bir para kazanması için Galatasaray’dan zam talebinde bulundu.
Ali Naci KÜÇÜK , FOTO: AJANSLAR
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Maçlar belirleyici olacak
Sarı - Kırmızılı kulüp ise bu zam talebine olumlu yanıt vermezken Fransız yıldızın durumu oynanacak hazırlık maçlarından sonra belli olacak. Teknik direktör Fatih Terim, Gomis’i kazanmak isteyip bu sorunu çözmeye çalışsa da burada Fransız yıldızın tavrı belirleyici olacak. Kampta takımdan kopan, isteksiz olan Gomis’in Club Africian ve AEK maçlarındaki performansı, ciddiyeti, takıma aidiyet duygusu ve isteğine göre Terim, kararını netleştirecek, duruma göre Fransız yıldızla kendi görüşecek.
Ali Naci KÜÇÜK , FOTO: AJANSLAR
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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, Sakarya'ya götürülmedi. Ücretine zam isteyen ve bu talebi Galatasaray yönetimi tarafından kabul edilmeyen Fransız futbolcu Sakaryaspor maçının kadrosuna alınmadı.
Ali Naci KÜÇÜK , FOTO: AJANSLAR
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Ayağında ağrıları olduğu için Fransız yıldızın bu nedenle tedbir amaçlı kadroya alınmadığı açıklandı. Zam talebine olumsuz yanıt aldığı için İsviçre kampında isteksiz bir tavır sergilemişti.