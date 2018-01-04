Yönetim fiyatlarını belirledi

Fenerbahçe’de, günlerdir merakla beklenen Robin van Persie ve Ozan Tufan’ın durumlarının ne olacağı sorusu dün cevabını buldu. İki oyuncu da Antalya kampı kadrosuna dahil edilmedi ve kulüp bulmaları için izin verildi. Sarı lacivertli kulüp, Van Persie ve Ozan’a antrenör desteği de sağlamayacak.
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: İHA
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Hollanda’nın Feyenoord takımının ilgilendiği Van Persie için bonservis ücreti istenmeyecek. Ozan için ise 6 milyon Euro talep edilmesi bekleniyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, devre arası kamp kadrosunun belirlendiği önceki akşam Ozan Tufan’la son bir görüşme yaptı ve genç futbolcudan, kendisine kulüp bulmasını istedi. Diğer taraftan Fenerbahçe yöneticileri de Van Persie ile görüşerek, artık kadroda olmadığını bildirdi.
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: İHA
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Aykut Kocaman’ın Robin van Persie ve Ozan Tufan’ı gözden çıkarmasının önemli sebepleri bulunuyor... Hollandalı futbolcu, sezon başında sakat olduğunu öne sürerek 27 Ağustos’taki Gençlerbirliği maçında oynamamış, ancak birkaç gün sonra Hollanda Milli Takımı kampında, “Herhangi bir problemim yok” diyerek 30 Ağustos’ta Fransa karşısında forma giymiş ve ciddi şekilde sakatlanmıştı. Bu olay sonrası Van Persie’yi silen Kocaman, bir aydır hazır olmasına rağmen Hollandalı yıldızı kadroya almadı.
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: İHA
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Ozan Tufan’ın biletinin kesilmesine yol açan olay ise, hatalarını düzeltmesi yolunda yapılan uyarıları dinlememesi... Aykut Kocaman, dört defa genç oyuncuyla toplantı yapıp, maçlardaki hatalarını video görüntüleriyle anlattı ve kendisine çeki düzen vermesini istedi. Ancak Ozan’da herhangi bir değişim görmeyen Kocaman, bu oyuncuyu önceki gün kadro dışı bıraktı. Sarı lacivertli yönetim, 2015’te 7 milyon Euro’ya alınan Ozan’ın yurt dışında bir takıma gitmesini istiyor. Ozan ve Van Persie ara transfer döneminde kulüp bulamadıkları taktirde ne yapılacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
Haber: Ahmet ERCANLAR / Foto: İHA
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VAN PERSIE YERİNE ELJİF ELMAS
Fenerbahçe’de, Robin van Persie’nin kadro dışı bırakılmasıyla boşalan yabancı kontenjanı Eljif Elmas ile doldurulacak. 2 aydır belinden sakatlığı bulunan Makedon futbolcu, devre arası kampında takımla birlikte çalışacak. Öte yandan, yabancı bir sol bek transfer etmeyi planlayan yönetim, aradığı niteliklere sahip futbolcuyu bulduğu taktirde, mevcut kadrodan bir yabancıyı gönderecek.