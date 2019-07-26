Yoksul bölgeye yeni stadyum! Şehre 1 milyon...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYoksul bölgeye yeni stadyum! Şehre 1 milyon...
GeriFutbol Yoksul bölgeye yeni stadyum! Şehre 1 milyon...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
26 Temmuz 2019 - 11:20,

Yoksul bölgeye yeni stadyum! Şehre 1 milyon...

İngiltere'nin en eski statlarından biri olan Goodison Park'tan ayrılacak olan Everton, yeni stadyumunu paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Liverpool ekibi, 1892'den bu yana kullandığı Goodison Park'ın yerine yeni stadına geçemeye hazırlanıyor.

2

Stadyumun ismi henüz açıklanmazken yaklaşık 1 milyar sterlin'e mal olacağı öğrenildi.

3

Stadın toplam kapasitesi de açıklanmazken, Dortmund'un stadyumu Signal Iduna Park'ta olduğu gibi 13 bin kişilik koltuksuz bir kale arkası tribünü olacağı bildirildi.

4

Stadyumun inşaatı şehrin kuzeyinde terk edilmiş yoksul bölgede yapılacağı açıklandı. Bu sayede Liverpool ekonomisinin büyük bir parçası olacak.

5

Yeni stadın 15 bin yeni iş potansiyeli sağlaması bekleniyor.

6

Ayrıca, stadyum inşa edildiğinde şehre 1,4 milyon ziyaretçi çekeceği tahmin ediliyor.

7
8
9

Kupon sizden, Phuket’e tatil Misli’den! Katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
NBA yıldızının ölümünden 9 yıl sonra karısı cinayeti itiraf etti
İsyan çıktı! Genç futbolcu Fenerbahçe fotoğraflarını sildi...
İngilizler açıkladı! Cenk Tosun artı 60 milyon sterlin...
Yoksul bölgeye yeni stadyum! Şehre 1 milyon...