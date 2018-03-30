Yok böyle kıyım... Zidane hepsini gönderiyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Bu sezon La Liga'da istediği sonuçları alamayan Real Madrid'de gelecek sezonun kadrosu şekilleniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İspanya La Liga'da bu sezon arzuladığı sonuçları alamayan ve ligde Barcelona'nın 15 puan arkasında kalan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane bu sezon performansından memnun kalmadığı bazı oyuncularla önümüzdeki sezon yola devam etmek istemiyor. İspanya basınında yer alan haberlere göre Fransız teknik direktör 8 futbolcusunu önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmüyor. İşte o oyuncuların listesi:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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1. Mateo Kovacic - 2015-16 sezonu öncesi Real Madrid'in Inter'den transfer ettiği Hırvat oyuncu, eflatun beyazlılarla 3. sezonunu geçiriyor. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'le 36 maça çıkan Kovacic, bu sezon oynadığı futbolla teknik direktör Zinedine Zidane'ın gözüne girmeyi başaramadı. Kovacic, Zidane'ın gelecek sezonki kadro planlamasında yer almıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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2. Jesus Vallejo - 21 yaşındaki İspanyol futbolcu bu sezon İspanya La Liga ve Kral Kupası'nda tamamı ilk 11 olmak üzere toplam 6 maça çıktı. Ancak İspanyol oyuncu gösterdiği performansla Zidane'ın beklentilerini karşılayamadı. Fransız teknik direktör önümüzdeki sezon Vallejo'yu kadrosunda düşünmüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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3. Marcos Llorente - 23 yaşındaki İspanyol oyuncu bu sezon Real Madrid formasıyla 17 resmi maça çıktı ancak gol veya asist yapamadı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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4. Borja Mayoral - Bu sezon Real Madrid formasıyla 6'sı ilk 11 olmak üzere 18 maçta forma giyen Mayoral, Zidane'ın gelecek planlarında yer almıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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5. Dani Ceballos - İspanyol orta saha oyuncusu bu sezon 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 maçta görev aldı. Real Betis altyapısından yetişen Ceballos oynadığı oyunla Zidane'dan geçer not alamadı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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6. Achraf Hakimi - Faslı oyuncu bu sezon Real Madrid'le 11 resmi maçta görev aldı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı. 19 yaşındaki oyuncu Zidane'ın gelecek planlarında yer almıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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7. Isco - Geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Arjantin'i 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol atarak yıldızlaşan, bu sezon da Real Madrid'le 26'sı ilk 11 olmak üzere 37 maça çıkan Isco'nun Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor. 25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milli takım teknik direktörünün kendisine Zidane'dan daha fazla güvendiğini belirtmiş, bu durum yıldız oyuncunun Madrid'den ayrılacağı yönündeki dedikoduların artmasına neden olmuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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8. Gareth Bale - 2013 yılında 100 milyon Euroluk rekor bonservis bedeliyle Tottenham Hotspur'den Real Madrid'e transfer olan Gareth Bale, Zinedine Zidane'ın gözüne girmeyi başaramadı. Real Madrid kariyeri boyunca çeşitli sakatlıklarla da mücadele etmek zorunda kalan Bale önümüzdeki transfer döneminde Real Madrid'in satmayı düşündüğü isimlerden biri. (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Gerath Bale hakkındaki sorulara bu yanıtı vermişti. İzlemek için videoya tıklayınız...