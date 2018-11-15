Yok böyle ilk 11! Koç lige damga vurdu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sezona istenen sonuçları alamadan başlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç flaş kadro dışı kararlarına imza atmıştı.
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Fenerbahçe'den peşpeşe gelen bu kadro dışı kararları büyük yankı uyandırmış, ardından diğer takımlardan da flaş kararlar tek tek açıklanmıştı.
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sonrası Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif'ın kadro dışı bırakılmıştı. Ali Koç bu kararların altına bizzat imza atmıştı. Koç'un açıklamalarına göre Volkan önce o dönem yardımcı antrenör olan Erwin Koeman'ın üzerine yürüdü. Ayrıca kendisi ve Semih Özsoy'a saygısızlık yaptı.
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Aatif ve Dirar'ın ise disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar nedeniyle kadro dışı bırakıldıkları belirtilmişti.
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Yeni Malatyaspor'a 5-0 kaybeden Trabzonspor'da da radikal kararlar alındı.
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Sivasspor maçında oyundan çıkarken tribüne ve teknik ekibe sinirlenen Burak Yılmaz, Yeni Malatya maçının ardından kadro dışı bırakıldı.
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Kaptan Onur Kıvrak da yine yönetim kurulunun oy birliğiyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Deneyimli eldivenin kaptanlığı da elinden alındı.
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Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Tolgay Arslan takım içindeki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.
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Bu kararın perde arkasında Başakşehir ile oynanan maçın devre arasında yemek yerken görülmesi ve alacaklarının ödenmemesi nedeniyle TFF'ye başvurması olduğu iddia ediliyor.
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İşte bu sezon Süper Lig'de kadro dışı kalan oyunculardan kurulu en iyi ilk 11:
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VOLKAN DEMİREL
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DİRAR
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KANA BIYIK
13/23
MUSTAFA AKBAŞ
14/23
TARIK ÇAMDAL
15/23
OZAN TUFAN
16/23
TOLGAY ARSLAN
17/23
NABİL GHİLAS
18/23
OSCAR SCARİONE
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AATIF
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BURAK YILMAZ
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İŞTE O KADRO...
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Premier Lig'de haftanın golü İlkay Gündoğan'dan!
Ada'da 12. hafta geride kalırken, haftaya Manchester derbisinde İlkay'ın attığı güzel gol damgasını vurdu. İşte yayıncı kuruluş tarafından belirlenen haftanın en güzel 5 golü...