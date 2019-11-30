Yok böyle düşüş! Gözden kayboldular...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Oynadığı futbolla Süper Lig devlerinde göz dolduran bazı yıldızlar, piyasa değerlerinde büyük düşüş yaşıyorlar... En çok değer kaybeden Süper Lig topçularını sizler için derledik...
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1
İşte o yıldızlar...
2
Jean Michael Seri
Galatasaray'a sezon başında büyük umutlarla gelen ve kendisinden ciddi beklentiler olan Jean Michael Seri, sezonun 3'te 1'lik bölümünde kendisinden beklenenlerin yanına yaklaşamadı. Fatih Terim'in saha içi anlayışına adapte olamayan ve 2018'de Fulham'a 30 milyon euroya transfer Fildişili oyuncu ciddi bir düşüş yaşadı.
3
Radamel Falcao
Son 20 yılın en önemli forvetlerinden biri olan Radamel Falcao, sancılı transfer sürecinin ardından geldiği Galatasaray'da kariyerinin en sorunlu günlerini yaşıyor. 5 maçta 360 dakika sahada kalabilen ve 1 de gol atan Kolombiyalı oyuncu, sakatlık sürecinde sarı-kırmızılı yönetimin taraftarları da bilgilendirmede eksik kalması nedeniyle "yatmaya gelen adam" ilan edilmeye başladı. Taraftar onun geri dönmesini bekliyor ancak Radamel Falcao'nun hem maddi, hem de Galatasaray taraftarlarının gözünde değeri gün geçtikçe düşüyor.
4
Oğuzhan Özyakup
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile üst üste alınan 2 şampiyonlukta takımın en önemli isimlerinden biri olan Oğuzhan Özyakup, geçen sezon başlayan düşüşünü bu sezon da durduramadı. Abdullah Avcı'nın "onun gibi Türk oyuncu bulamayız" dediği 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon da forma giydiği 12 maçta skor katkısı verilmedi. Avcı Oğuzhan'a güvenmeye devam edebilir ancak milli oyuncu değer kaybetmeye devam ediyor.
5
Jeremain Lens
Beşiktaş'ta her sezonun başında "patlaması" beklenen Jeremain Lens, bir türlü kendisinden beklentileri sahaya yansıtamıyor. Beşiktaş'ın Sunderland'e 4 milyon euro satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu bu sezon formasını da kaybetmeye başladı. Gün geçtikçe değer kaybeden ve 2022'ye kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki oyuncu sezon sonunda Beşiktaş'a veda edebilir...
6
Beşiktaş'ın sezon başında 6,5 milyon euroluk opsiyonu ödeyerek kadrosuna kattığı Adem Ljajic, kötü başladığı sezonda biraz kıpırdasa dahi verilen ücretin karşılığını henüz karşılayamadı. Hocası Abdullah Avcı'nın zaman zaman "daha iyi olmalı" mesajını verdiği Sırp oyuncunun en iyi günlerini geçirmediği de kesin.
7
Arda Turan
Türk futbol tarihinin 41 milyon euro ile en yüksek bedelli transferini yaparak Barcelona'ya giden yıldızı Arda Turan, eski günlerine geri dönmek umuduyla geldiği Başakşehir'de de kabustan uyanamadı. İlk 11'deki yerini kaybeden ve Okan Buruk'un da güvendiği isimler arasına giremeyen Arda Turan için "yuvaya dönüş" sloganıyla Galatasaray iddiaları ortaya çıkmaya başladı. Arda Turan, Galatasaray'a dönüp eski değerlerine yaklaşır mı, bu büyük bir soru işareti ancak şu anda eski değerinin yanına bile yaklaşamadığını söyleyebiliriz.
8
Eljero Elia
Başakşehir'in 2017'de Feyenoord'dan kadrosuna kattığı flaş transferi Eljero Elia, bu sezon kadroya katılan oyuncuların yüksek performansları sonrasında yerini kaybetti. Oyuna sonradan dahil olarak kendisini göstermeye çalışan 32 yaşındaki futbolcu, sadece 1 asist yaptı ve takımın ana hücum oyuncularından biri olma özelliğini yitirdi. Kariyerinde Juventus da bulunan Elia'nın değeri de gün geçtikçe düşüyor...
9
Robinho
Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da harikalar yarattıktan sonra Başakşehir'e şampiyonluk amacıyla gelen 35 yaşındaki yıldız, hem hedefine ulaşamadı, hem de Başakşehir'de formasını kaybetti. Bu sezon 8 maçta 402 dakika süre alabilen Brezilyalı oyuncu, skor katkısı veremedi.
10
Victor Moses
Chelsea'de Conte ile şampiyonluğa ulaşan ve 3'lü defans sisteminde kanatta yaptıklarıyla pozisyonunun en önemli oyuncularından biri haline gelen Victor Moses, Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamadı. Geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle fazla süre alamayan Nijeryalı yıldız, gün geçtikçe rakipler için eski korkutucu görüntüsünden uzaklaşmaya başladı ve Fenerbahçe'yi sezon sonunda sona erecek kiralık sözleşmesinin ardından bonservisini almaya henüz ikna edemedi.
11
Adil Rami
Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi olan Adil Rami, Marsilya'da başladığı düşüş trendini Fenerbahçe'de de noktalayamadı. Fransız oyuncu, sakatlıklar ve saha dışındaki hareketleriyle daha fazla gündeme geldi ve 1 yıllık sözleşmesinin erken feshedilmesi bile konuşulmaya başlandı.
12
Sadık Çiftpınar
Malatyaspor'daki performansı ile ligin en iyi çıkış yapan Türk oyuncularından biri olan ve Fenerbahçe'nin yolunu tutan Sadık, sarı-lacivertli takımda oynadığı maçlarda beklentilerin altında kaldı ve yükselişe geçen grafiğinde ciddi bir gerileme oldu. Bu sezon Ersun Yanal'dan formayı da kapamayan Sadık Çiftpınar'ın değeri de gün geçtikçe düşüyor.