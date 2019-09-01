Yok böyle coşku!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao'nun gelişi, sarı-kırmızılı taraftarları epey heyecanlandırdı. Oyuncuyu taşıyan özel uçak havalimanına gelmeden saatler öncesinde 20 binin üzerinde bir taraftar grubu alanda birikti.
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Galatasaraylı taraftarlar, Monaco'dan transfer edilen Radamel Falcao'yu bekleyişini sürdürüyor.
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Daha önce saat 16.00'da İstanbul'da olacağı açıklanan Radamel Falcao'yu taşıyan özel uçağın saat 19.30'da İstanbul'a inmesi bekleniyor.
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Falcao transferinin bitmesini aylardır büyük bir heyecanla bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne yakın bir noktada polis kontrolü eşliğinde bekleyişini sürdürüyor.
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Falcao için tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kolombiyalı golcüyü taşıyan uçağının inmesini sabırsızlıkla bekliyor. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede Falcao'yu bekleyen kalabalık her geçen dakika artıyor.
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Taraftarlar ayrıca bekleyiş sırasında başkan Mustafa Cengiz, 2'nci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim adına da tezahüratlarda bulundu.
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ve ailesi ile birlikte uçağa binmeden önce çektiği bir fotoğrafı paylaştı.Sosyal medya hesabı üzerinden Falcao ailesiyle uçağın önünde çekildiği fotoğrafı paylaşan Abdurrahim Albayrak, "Geliyoruz" ifadesini kullandı. Albayrak'ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu bekleyen Galatasaray taraftarının sayısı havalimanında saatler geçtikçe artıyor. Zaman zaman izdihamın yaşandığı Genel Havacılık'ta polis güvenlikte zor anlar yaşıyor.
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Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao, akşam saatlerinde İstanbul'a inecek. Sabahın erken saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarların bekleyişi artarak devam ediyor. On binlerce taraftar, alana girmek için bariyerlerin arkasında beklerken, zaman zaman çocuk ve kadın taraftar da zor anlar yaşıyor. Falcao'nun 16.00'da açıklanan iniş saatinin sarkmasına rağmen alandaki sayı her geçen dakika artarak büyüyor. Öte yandan bir taraftarın polisin kurduğu barikatı aşarak içeri girmek istemesi üzerine, taraflar arasında kısa sürede arbede yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 19.30'da inecek olan yıldızlarını tezahüratlarla beklemeye devam ediyor.
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Falcao bekleyişinden özel kareler... (Foto: Adem KABAYEL)