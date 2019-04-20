Flaş gelişme! Listeye onu ekledi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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La Liga’da şampiyonluk yarışına erken havlu atan, İspanya Kral Kupası’na yarı final turunda; Şampiyonlar Ligi’ne de ikinci turda veda ederek hedefsiz kalan Real Madrid, yeni dönem için çalışmalara erkenden başladı.
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Geçen sezonun sonunda takımdan ayrılan Zinedine Zidane’ı tekrar takımın başına getiren Başkan Florentino Perez, Fransız teknik adama kulübü tekrar parlak günlerini yaşatması için tam 500 milyon Euro’luk (3.2 milyar TL) transfer bütçesi verdiği ortaya çıktı.
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İngiltere basınından Daily Mirror’ın haberine göre yeni sezonda yer aldıkları 3 turnuvada da şampiyonluk yaşamak isteyen Zidane’ın, bu dev bütçenin önemli bölümünü 3 futbolcu için kullanmayı planladığı konuşuluyor.
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Hazard bu kez geliyor!
Fransız teknik adamın, son yıllarda takımın gündemine defalarca giren ancak sonuç alınamayan İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nın Fransız kanat oyuncusu Eden Hazard’ı bu yaz ayındaki transfer döneminde Real Madrid’li yapmayı hedefliyor.
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Piyasa değeri 150 milyon Euro civarında bulunan 28 yaşındaki hücumcunun da kulübünün ikna edilmesi halinde Real Madrid’e gitmek için şimdiden hazır olduğu belirtildi. Chelsea’den ayrılmak için geri sayımda bulunan Hazard, Maviler’le bu sezon 45 maçta süre alıp 20 gol attı, 9 da asist yaptı.
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Son bomba Mane!
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın, Hazard ve Pogba’nın ardından üçüncü bombasının ise Liverpool’lu Sadio Mane olduğu kaydedildi. Son yıllardaki performansıyla büyük çıkışa imza atan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için de Real Madrid’in transfer bütçelerinin 120 milyon Euro’luk kısmını kullanmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Sadio Mane, Liverpool formasıyla bu sezon 43 karşılaşmada 22 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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Pogba için 100 milyon Euro
Zinedine Zidane’ın, transfer hedefleri arasındaki ikinci isim ise vatandaşı Paul Pogba... Ada temsilcisi Manchester United’da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için de çalışma başlatan Real Madrid’in, 100 milyon Euro’luk teklifle tecrübeli futbolcuyu kulübünden koparmayı hedeflediği bildirildi. Paul Pogba, bu dönem Manchester United’d a 42 mücadelede rakip fileleri 13 kez sarsıp 6 asist yaptı.