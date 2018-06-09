Yok artık Yusuf Yazıcı! UEFA resmen...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunun sona ermesiyle futbolcuların da piyasa değerlerindeki değişiklik sezon içerisinde gösterdikleri performans ışığında değişime uğradı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellenirken 481 oyuncu üzerinden yapılan ve piyasa değer değişimi kapsamında 63 oyuncunun değeri yükselirken 286 futbolcu değer kaybı yaşadı. 132 oyuncunun değeri ise sabit kaldı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Bu değişim sonrası en değerli oyuncular listesi de baştan aşağıya yenilendi. İşte Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında ilk 10'da yer alan isimler ve yeni piyasa değerleri;
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Tolgay Arslan
Beşiktaş
7,5 Milyon Euro
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Feghouli
Galatasaray
7,5 Milyon Euro
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Abdülkadir Ömür
Trabzonspor
8 Milyon Euro
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Maicon
Galatasaray - 8 Milyon Euro
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Oğuzhan Özyakup
Beşiktaş
8 Milyon Euro
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Garry Rodrigues
Galatasaray
8 Milyon Euro
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Josef de Souza
Fenerbahçe
9 Milyon Euro
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Edin Visca
Medipol Başakşehir
10 Milyon Euro
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Giuliano
Fenerbahçe
12 Milyon Euro
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Yusuf Yazıcı
Trabzonspor
12 Milyon Euro
İlk kez piyasa değeri 2015 yılında belirlenen Yusuf Yazıcı'nın 3 yıl önceki piyasası 50 bin Euro iken güncel piyasa değeri 12 milyon Euro'ya yükseldi ve Süper Lig'in en değerli Türk futbolcusu oldu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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UEFA DA DUYURMUŞTU
Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın potansiyelini UEFA da fark etmiş ve sene başında '2018'e damga vurması beklenen genç futbolcular' listesine Yusuf Yazıcı da UEFA tarafından eklenmişti. 21 yaşındaki genç oyuncu 50 futbolcunun yer aldığı bu listede kendisine yer bulurken belirlenen isimler arasında tek Türk futbolcu olarak da dikkat çekmişti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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ABDÜLKADİR 40’A KATLADI
Yine Trabzonspor forması giyen 18 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün değeri ise rekor seviyede bir artışla 40 kat artttı ve sezon başındaki değeri 200 bin Euro'yken sezon sonundaki piyasa değeri 8 Milyon Euro'ya ulaştı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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OZZY DİBE VURDU! 4 MİLYON EURO’LUK KAYIP
Başka bir detay... Geçtiğimiz sezon öncesi Süper Lig'de forma giyen en değerli Türk futbolcu olan Oğuzhan Özyakup'un piyasa değeri ise sezon başında 12 milyon Euro'ydu. Beşiktaşlı futbolcu geride bıraktığımız sezondaki olumsuz performansı piyasa değerini de ciddi anlamda düşürdü ve 4 milyon Euro'luk bir kayıp yaşayarak 8 milyon Euro oldu. Geçen sezon ligde 24 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 4 asist kaydederken golle buluşamadı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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EN DEĞERLİ YABANCI GIULIANO!
2017 yazında Rus ekibi Zenit'ten Fenerbahçe'ye transfer olan ve Süper Lig'de sezona 9 milyon piyasa değeri ile başlayan Giuliano, sarı lacivertli takımda gösterdiği performans ile sezona damga vuran isimlerden oldu. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe forması ile 38 maça çıkarken attığı 15 gol ve yaptığı 6 asist ile fark yaratarak sezonu takımının en golcü ismi olarak tamamladı. 27 yaşındaki sambacı gösterdiği bu performansla değerine değer kattı ve sezon sonundaki piyasa değerini 12 milyon Euro'ya yükselterek en değerli yabancı futbolcu konumuna geldi.