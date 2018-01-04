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Futbol

Yok artık Şifo! Dünya bu transferi konuşacak...

Süper Lig'de Anadolu Kulüpleri, birbirinden önemli dünya yıldızlarını Türkiye'ye getirdi ve devam ediyor...

Fotoğraflar: Arşiv
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Eto'o ile başlayan Gyan, Aly Cissokho ve Kone gibi dünya yıldızları ile devam eden furyaya bir bomba daha ekleniyor...

Fotoğraflar: Arşiv
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Şifo Mehmet lakaplı Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Konyaspor'a önerilen dünyaca ünlü yıldızın menajerleri yeşil beyazlı kulübe ulaştı. İşte detaylar...

Fotoğraflar: Arşiv
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Konyaspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Robinho! Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil beyazlılara, menajerler tarafından Robinho önerildi.

Fotoğraflar: Arşiv
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33 yaşındaki Robinho geçtiğimiz sezonu Brezilya ekiplerinden Atletico MG'de geçirdi. Kariyerinde Real Madrid ve Milan formalarıda giyen ünlü yıldız, çalkantılı hayata ile de futbol gündemine oturmuştu.

Fotoğraflar: Arşiv
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BONSERVİSİ ELİNDE

Bir döneme damgasını vuran yıldız oyuncu için Konyaspor'un kararı merakla kararı bekleniyor. Bonservisi elinde olan oyuncu ile ilgili bilgiler toplayan yönetim son kararını birkaç gün içinde verecek.

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