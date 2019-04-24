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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24 Nisan 2019 - 00:39,

Yok artık Obradovic!.. 7'de 0 oldu...

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finallerinde iki maç geride kalırken, Final Four'a kalan ilk takımın belli olduğu gecede, Zeljko Obradovic'in kalitesi bir kez daha ortaya çıktı...

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1/30

İşte detaylar...

2/30

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 66-57 yendi.

3/30

Müsabakaya iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın bitime 3 saniye kala bulduğu basketle devre arasına 3 sayı farkla (34-31) geride girdi.

4/30

Karşılaşmanın ikinci yarısına daha hırslı başlayan Fenerbahçe, Guduric'in yıldızlaştığı müsabakayı 66-57 kazandı.

5/30

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride 2-1 öne geçti.

6/30

Seride dördüncü maç 25 Nisan Perşembe günü yine Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak.

7/30

Sarı-lacivertli ekibin galibiyetinde önemli rol alan Guduric, 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi takımda Wolters'in 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

8/30

Real turladı, Panathinaikos Obra'yı aradı

Real Madrid, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 89-82 yenerek seride 3-0 öne geçti ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

9/30

Başkent Atina'daki Olimpiyat Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 23-18 önde geçen Real Madrid, soyunma odasına 41-36 geride gitti.

10/30

Çekişmeli geçen ve son çeyreğine 58-58 berabere gidilen mücadeleyi 89-82 kazanan İspanyol temsilcisi, seride durumu 3-0'a getirdi.

11/30

Dörtlü Final biletini alan ilk takım olan Real Madrid, yarı finalde, CSKA Moskova-Baskonia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

12/30

Pana, Obradovic'i arıyor...

Panathinaikos, Sırp Koç Zeljko Obradovic'in takımın başında olduğu dönemlerde başarıdan başarıya koşarken, Obra'nın ayrılmasından sonra eski günlerini mumla arar oldu.

13/30

Zeljko Obradovic'le Avrupa'da ve liginde kupalara ambargo koyan Yunan ekibi, Sırp koçun gidişinden sonra henüz Avrupa'da bir varlık gösterebilmiş değil...

14/30

Obra'nın çalıştırdığı 1999-2012 yıllarında 5 kez Euroleague şampiyonluğu yaşayan Panathinaikos, birer kez de üçüncülük ve dördüncülük başarısı gösterdi. 

15/30

– Euroleague (2000)

– Euroleague (2002) 

– Euroleague (2007) 

– Euroleague (2009) 

– Euroleague (2011) 

– Euroleague dörtlü finali 3. (2005) – Euroleague dörtlü finali 4. (2012)

16/30

Obra ile Yunanistan Ligi'ndeki kupalara ambargo koyan Pana, 11 kez Yunanistan Basketbol Ligi şampiyonluğu ve 7 kez de Yunanistan Basketbol Kupası şampiyonluğu kazandı. 

Yunanistan Basketbol Ligi şampiyonluğu (11 kez): 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 

Yunanistan Basketbol Kupası (7 kez): 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012.

17/30

7'de 0 oldu...

Panathinaikos, Obradovic’ten sonra geçirdiği 7. sezonda da Final Four’un dışında kaldı.

18/30

Fenerbahçe'yi 4 yıl üst üste Final Four taşıdı

2013 yılından beri Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran yaşayan efsane Obra, takımı 4 kez art arda Final Four'a taşırken, 2017'de sarı-lacivertli ekibe ilk Avrupa şampiyonluğu yaşattı.

19/30

– 2015 Euroleague Final Four 

– 2016 Euroleague Final Four – Final 

– 2017 Euroleague Şampiyonluğu 

– 2018 Euroleague Final Four – Final 

20/30

İşte Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçından görüntüler

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