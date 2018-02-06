Yok artÄ±k Neymar... Her ay 3 milyon Euro!

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Sadece Fransaâ€™nÄ±n deÄŸil dÃ¼nya futbolunun da en pahalÄ± futbolcusu unvanÄ±nÄ±n sahibi olan Neymar, aylÄ±k geliriyle dudak uÃ§uklatÄ±yor...
Koray DURKAL / Foto: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Koray DURKAL / Foto: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ä°spanyol Don Balon gazetesinin haberine gÃ¶re Neymar, Real'e transfer olmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda takÄ±mÄ±n 1 numarasÄ± olmak istediÄŸini ve dolayÄ±sÄ±yla Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale'in satÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini baÅŸkan Perez'e bizzat iletti.
Koray DURKAL / Foto: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z aylÄ±k brÃ¼t 3 milyon Euroâ€™luk kazancÄ±yla Ligue 1â€™in en Ã§ok kazanan futbolcusu olurken Fransaâ€™nÄ±n en Ã§ok kazanan 11 futbolcusunun 10â€™u Paris Saint Germainli futbolculardan oluÅŸtu.
Koray DURKAL / Foto: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Edinson Cavani ve Kylian Mbappe 1,5 milyon Euroâ€™luk kazanÃ§larÄ±yla listenin iki ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rasÄ±nda yer alÄ±rken, en Ã§ok kazananlar arasÄ±na giren tek Monacolu futbolcu aylÄ±k 750 bin Euroâ€™luk kazancÄ±yla Radamel Falcao oldu.