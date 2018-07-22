Yok artık Kartal! Kasa böyle dolacak... Çılgın rakam!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Şimdiki planlara göre kasaya girecek rakam, 50 milyon euro (80 milyon TL)... İşte siyah beyazlıların transfer gündemindeki son planı...
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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Şu ana kadar geçen sezon kadroda yer alan oyunculardan Tosic'i 5 milyon Euro, Mitrovic'i 3.9 milyon Euro ve son olarak Fabri'yi 6 milyon Euro'ya satan Siyah- Beyazlı yönetim 3 futbolcudan toplam 14.9 milyon Euro'yu şimdiden kasasına koymuş durumda.
Fotoğraflar: Ajans
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GÖZLER VİDA'NIN SATIŞINDA
Ancak bu parayı transfer için yetersiz bulan yönetim gözünü Vida'dan gelecek paraya geçirdi. Hırvat futbolcu için İngiliz kulübü West Ham şimdiden 22 milyon Euro teklif ederken yönetim bu rakamı az buldu.
Fotoğraflar: Ajans
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LİVERPOOL DA DEVREYE GİRDİ
Vida ile Liverpool'un da ilgilendiğini bilen Siyah-Beyazlı yönetim Hırvat yıldızın fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi. Beşiktaş bu oyuncuyu bu rakama satarsa çok önemli bir meblayı kasasına koyacak.
Fotoğraflar: Ajans
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Q7 VE NEGREDO DA GİDEBİLİR
Negredo ve Quaresma'ya da talipler var. 2 oyuncu en az 5'er milyon Euro'ya satılırsa 10 milyon Euro daha gelecek. Böylece rakam 50 milyon Euro'yu bulacak. (Takvim)
Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş geçtiğimiz gün oynadığı hazırlık maçında Krasnodar'ı 3-1 yenmişti. Mücadelenin özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...