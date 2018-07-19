Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yok artık dedirtti... Guti'nin maaşı dudak uçuklattı!
Tamer Tuna'nın ayrılışının ardından yardımcı antrenör konusunda bir girişimde bulunmayan Beşiktaş, bu sezon başında eski futbolcuları Guti ve İlhan Mansız'la anlaşmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Guti'nin kazancıyla ilgili bir iddia ise şok etkisi yarattı. İşte, siyah beyazlı kulüpte yaşanan gelişmeler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tamer Tuna'nın Göztepe'ye gitmesinin ardından geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak Şeref Çiçek görev yapmıştı. Bu sezon başında ise takımın eski yıldız ismi İlhan Mansız ve Guti ile yardımcı antrenörlük konusunda anlaşma sağlandı. Ancak Guti'nin aldığı ücret ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Radyospor'a konuşan eski milli takım menajeri Can Çobanoğlu, Beşiktaş'a gelmeden önce Real Madrid U19 takımını çalıştıran İspanyol teknik adamın siyah beyazlı ekipten aylık 250 bin euro (sezon sonuna kadar 2.5 milyon euro) kazanacağını ifade etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'a gelişi netleşmeden önce İspanyol basınında çıkan bir haberde Guti'nin ilk sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıp ikinci seneden itibaren takımı devralacağı kaydedilmişti. Şu anda aldığı ücretin bu kadar yüksek olmasında bu durumun etkili olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Şenol Güneş'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona eriyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Basına yansıyan haberlerde deneyimli teknik adamın Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro kazandığı belirtiliyordu. Konuyla ilgili KAP'a yapılmış resmi bir açıklama ise bulunmuyor. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş Reading ile oynadığı hazırlık maçında, 2-0'lık üstünlüğünü koruyamamış ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...