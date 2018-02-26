Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yine şaşırtacak! Kupa derbisinde Kocaman sürpriz...
Beşiktaş'a pazar akşamı lig mücadelesinde 3-1 yenilen Fenerbahçe'de kadro tepeden tırnağa değişiyor.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şampiyonluk yarışında Beşiktaş karşısında alınan ağır yenilgiyle sarsılan Fenerbahçe, gözünü yine ezeli rakibiyle Perşembe akşamı Vodafone Park Stadı'nda yapılacak derbiye çevirdi... Teknik Direktör Aykut Kocaman ise 3-1'lik yenilginin ardından kadroda önemli değişikliklere imza atacak.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Öncelikle kadro tamamen değişecek... Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sarı lacivertliler bambaşka bir ilk 11 ile sahada olacak. Kalede Kameni, savunmada Neustadter, sol bekte İsmail Köybaşı, orta sahada Mehmet Topal ve Aatıf kesik yedi.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Forvette de Kocaman değişikliğe gidecek ve Fernandao'yu kulübeye çekecek. Giuliano da Beşiktaş'a karşı kupanın ilk ayağındaki mücadelede yok. Mehmet Ekici ise sürpriz şekilde banko oynayacak... En büyük sürpriz ise Oğuz Kağan... İşte, Aykut Kocaman'ın perşembe akşamı Beşiktaş'a karşı sahaya süreceği muhtemel ilk 11...