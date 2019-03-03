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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: AFP-Reuters
03 Mart 2019 - 01:37,

Yine rahat durmadı... Messi deliye döndü!

La Liga'da Barça'nın Real Madrid'i yendiği maçta, Lionel Messi ile Sergio Ramos arasında yaşananlar çok konuşuldu...

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İşte detaylar...

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Futbol dünyasında "El Clasico" olarak adlandırılan ve Kral Kupası yarı final eşleşmesinden dolayı 4 gün içinde ikinci kez karşılaşan iki takımın maçında kazanan taraf yine Katalan ekibi oldu.

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Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçı Katalanlar kazanırken, mücadeleye Ramos ile Messi arasında yaşananlar damga vurdu. 

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İspanyolların hırçın çocuğu Sergio Ramos, maç içinde yaptıklarıyla Arjantinli yıldızı adeta canından bezdirdi. 

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Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan tüm maçlarda, sert oyunu ve yaşadığı tartışmalarla dikkatleri üzerine çeken Ramos, yine iş başındaydı. 

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Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Messi'yi, gölgesi gibi takip eden Ramos, yaptığı sert müdahalelerle Arjantinli oyuncuyu çileden çıkardı. 

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Sakin olarak bilinen ve rakip takımların oyuncularıyla tartışmalardan kaçınan Messi, Ramos'un sert faulleri sonrasında adeta deliye döndü. 

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Bir pozisyonda İspanyol savunmacıyla top kapma mücadelesine giren Messi, yüzüne aldığı darbe sonrasında yerde kaldı. 

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Arjantinli yıldız, acılar içinde yerde kalırken, Ramos, yerden kaldırmak için hamle yaptı. 

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Bu sırada iki oyuncu arasında gerilimli anlar yaşandı. 

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Diğer futbolcuların araya girmesiyle olay yatıştırılırken, Messi'nin Ramos'un üzerine yürümeye çalıştığı görüldü.

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Sergio Ramos'un, Messi ile girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart ise tartışmalara neden oldu.

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Messi'nin Ramos'la kafa kafaya geldiği anlar objektiflere böyle yansıdı...

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İşte o anlar...

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